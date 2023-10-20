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Havalimanlarında bir garip düzen! Tüm kontrolü sağlayan vali yardımcılarına VIP geçiş hakkı yok - Son Dakika

Havalimanlarında bir garip düzen! Tüm kontrolü sağlayan vali yardımcılarına VIP geçiş hakkı yok

Son Güncelleme: 20.10.2023 10:32

Havalimanlarında VIP statüdeki yolcular öncelikli geçiş hakkına sahip. VIP salonların kontrolü ise vali yardımcılarında; ancak tüm işleyişten sorumlu olan vali yardımcıları VIP geçiş hakkından faydalanamıyor.

Havalimanlarında sorumlu mülki idare amiri olan vali yardımcıları, VIP yolcu haklarından faydalanamıyor. Bu durum hem kontrol karmaşasına yol açabiliyor hem de hizmet verimliliğini azaltabiliyor.

Havayolunu kullanan protokol yolcularına, "Very Important Person" kalıbının kısaltılmışı olan VIP yolcu deniyor. VIP salon hizmetinden faydalanan bu üst düzey yolcular "hızlı geçiş, öncelikli geçiş" gibi imkanlardan faydalanabiliyor.

VIP HAKLARDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakanlar, Eski Cumhurbaşkanları, Eski TBMM Başkanları, Genel Kurmay Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, TBMM'de grubu bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları, Valiler, Emniyet Müdürleri ve Belediye Başkanları gibi birçok makam bu hizmetten faydalanabiliyor. Bunlara ilaveten bu sıfatlara sahip kişilerin refakati dahilinde annesi, babası, eşi ve çocukları da bu kapsamda yer alıyor.

VIP SALONLARDA TÜM SORUMLULUK VALİ YARDIMCILARINDA

Tüm bu esaslar yurtdışı için dışişleri bakanlığınca, yurtiçi içinde ise valiliklerce kontrol ediliyor. Valiliklerin kontrol mekanizması içerisinde yer alan VIP salonlar, havalimanından sorumlu mülki idare amiri olan vali yardımcılarına bağlı. Havalimanın genel gidişatı, düzenlemeleri, programı ve VIP salonların kontrolü tamamen bu amirlikte.

SORUMLULUK ONLARDA AMA VIP GEÇİŞ HAKLARI YOK

Bürokrasinin kontrol karmaşası ise tam olarak burada başlıyor. Tüm bu yapının sorumlusu ya da sorumluları olan vali yardımcıları, VIP hizmet haklarından faydalanamıyor. Bu durum hem kontrol karmaşasına yol açabiliyor hem de hizmet verimliliğini azaltabiliyor.

İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havalimanlarında bir garip düzen! Tüm kontrolü sağlayan vali yardımcılarına VIP geçiş hakkı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havalimanlarında bir garip düzen! Tüm kontrolü sağlayan vali yardımcılarına VIP geçiş hakkı yok - Son Dakika
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