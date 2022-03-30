Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi - Son Dakika

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi fırın denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde ekmek gramajları yüksek çıktı.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayı hazırlıkları çerçevesinde üretim yapan tüm ekmek fırınlarını denetlendi. Yapılan denetimlerde ekipler, denetimlerde gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceledi. Gramaj denetimlerinde fırınlarda ekmek gramajlarının fazla olduğu gözlemlendi.

Yapılan denetimler sonrasında açıklamada bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için Ramazan ayında da denetimler aralıksız devam edecek. Halkımızın hakkını koruyan ve ekmek gramajında hakkaniyetli davranan tüm işletmecilerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN