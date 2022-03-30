Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi - Son Dakika
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Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi

30.03.2022 12:58
Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi fırın denetimi yaptı.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi fırın denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde ekmek gramajları yüksek çıktı.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayı hazırlıkları çerçevesinde üretim yapan tüm ekmek fırınlarını denetlendi. Yapılan denetimlerde ekipler, denetimlerde gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceledi. Gramaj denetimlerinde fırınlarda ekmek gramajlarının fazla olduğu gözlemlendi.

Yapılan denetimler sonrasında açıklamada bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için Ramazan ayında da denetimler aralıksız devam edecek. Halkımızın hakkını koruyan ve ekmek gramajında hakkaniyetli davranan tüm işletmecilerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi
Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi
Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi

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Ramazan, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza'da Ramazan öncesi fırın denetimi - Son Dakika


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