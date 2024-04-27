Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi

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Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hayat pahalılığını ve fahiş fiyat uygulamalarını eleştirerek "Marketlerde, lokanta ve benzeri mekânlarda baş döndüren pahalılık ve günlük, hatta saatlik oynak fiyatlar hepimizi rahatsız ediyor. Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor. Kendimizi iman, akıl, vicdan üçgeninde sorgulamalıyız. Onun için bereket kalmadı, huzur kalmadı. Sevgi azaldı, kavga çoğaldı. Nasipsizlik diz boyu" ifadelerini kullandı.

27.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:58
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Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında hayat pahalılığını ve fahiş fiyat uygulamalarını ele alan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"OYNAK FİYATLAR HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Hayat pahalılığının toplumun her kesimini rahatsız ettiğini belirten Hatipoğlu, "Marketlerde, lokanta ve benzeri mekânlarda baş döndüren pahalılık ve günlük, hatta saatlik oynak fiyatlar hepimizi rahatsız ediyor. Elbette idareciler gereken tedbirleri alıyor ve alacaklar da. Caydırıcı müeyyideler ne yazık ki çoğu kez göz ardı edilemeyen birer çözüm olarak ortada duruyor. Ancak her şeyden önce vicdanen rahatsız olmak gerekiyor" dedi.

"EĞER BU SEKTÖRDEYSENİZ..."

Sektör temsilcilerinin keyfi fiyat uygulamasını da eleştiren Hatipoğlu, "Bence 'Şu fiyatı koydum, isterse müşteri oturmasın' diyemezsiniz. Eğer bu sektördeyseniz insana en uygun, insaflı ve makul fiyatlarla imkân sunmalısınız. Bunun bir kul hakkı olduğunu bilmeniz gerekir. Tabii vatandaşların da bu astronomik listeye kural, akıl, vicdan çerçevesinde makul, kavgasız gürültüsüz ikazlar yapmaları gerekir" ifadelerine yer verdi.

"ONUN İÇİN BEREKET KALMADI"

Yazısının devamında "Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Kendimizi iman, akıl, vicdan üçgeninde sorgulamalıyız. Onun için bereket kalmadı, huzur kalmadı. Sevgi azaldı, kavga çoğaldı. Nasipsizlik diz boyu..."

Nihat Hatipoğlu, Kavga, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • özer bergin: ne oldu otelinde işlerin düştümü çok üzüldük yaa, aramızda para toplayıp yardım edelim sana. 21 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Otoparklarda araçlar park etmiş. Kafelerde herkes çay içiyor. Avmlerde dolaşıyor herkes. Pahalılık yok her şey çok güzel. Bol bol alıyok. 1974te yağ şeker kuyruğuna girerdik. Dedem öldüydü de hastaneden cenazeyi zor teslim aldıydık. Gerekirse soğan ekmek yerik. Gene oyumuzu veririk. Ampulun etrafında sinek gibi dönerik :)) 15 4 Yanıtla
  • fatih mazlum: KKM caizmi diye sorduklarinda ne cevap verdin ey nihat hoca 8 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Ah hocam sizle yüz yüze geldik hatırlamazsıniz kul hakkını yeterince anlatmıyorsunuz dedim yine diyorum sohbetlerinizde kul hakkını torpili ahlaksizligı 22 sene bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu olduğunu anlatin bu milletin kendine gelmesi lazım yoksa mazallah çok kötü durum 5 1 Yanıtla
  • sehmus fatih: Hissetmezsin hocaa 1 0 Yanıtla

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