Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt'un son mesajı adeta veda gibi - Son Dakika
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Ekonomi

Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt'un son mesajı adeta veda gibi

Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt\'un son mesajı adeta veda gibi

43 yaşında hayatını kaybeden ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyurt'un son paylaşımı yürekleri yaktı. Zelyurt paylaşımında, "Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullanmıştı.

28.03.2025 12:10
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Gazeteci ve araştırmacı Rıza Zelyut'un oğlu ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyurt 43 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan Zelyurt'un son mesajı yürekleri yaktı.

"ŞİMDİLİK HOŞÇA KALIN"

Zelyurt, 4 Mart'ta X hesabından veda gibi sözlerle yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…"

Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt'un son mesajı veda gibi

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.'ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Arıkanlı Holding'e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım'ı kurdu.

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Son Dakika Ekonomi Hayatını kaybeden ünlü ekonomist Zelyurt'un son mesajı adeta veda gibi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Genel Production:
    Işıklar içinde uyu ne demek ? Allah rahmeti ile muamele etsin... 22 6 Yanıtla
  • Ali Haspolat:
    efendi saygılı beyfendi çocuktu çok yazık oldu. ışıklar içinde uyusun 23 5 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    evrim devrim dua istiyor . biride ışıklar diyor. Alayı dinsiz bunların 3 9 Yanıtla
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