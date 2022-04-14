Hayvan üreticisine 1 yılda 1 milyon TL'lik nakliye desteği - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerine nakliye desteği verilmeye başlandı. İlçede yaşayan binden fazla üreticinin her biri, ortalama 1 bin TL nakliye bedeli ödemekten kurtuldu.

İlk etapta Çal Belediyesi'ne kaydını yaptıran 450 üreticinin 201 ton arpası, Denizli Toprak Mahsülleri Ofisi'nden alınarak Çal'a getirildi ve üreticilere teslim edildi. Bundan sonraki aşamalarda da üreticiler belediyeye kayıt yaptıracak, bu kayıtlarla Toprak Mahsülleri Ofisi'nden bedelsiz arpa nakliyesine devam edilecek. Çal Belediyesi, bir süre önce Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) ve Denizli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanlığı ile protokol yaptı. Yapılan anlaşma gereği, üreticilerin taleplerini alan Çal Belediyesi, kayıt işlemlerinin ardından evrakları TMO'ne gönderiyor. Ofisten arpa talebinde bulunan üreticilerin arpaları Çal Belediyesi tarafından ilçeye taşınıyor. Böylelikle üreticilerin her biri ortalama 1 bin TL nakliye bedeli ödemekten kurtuldu.

Arpa alan üreticilere önemli bir destek verdiklerini söyleyen Başkan Fethi Akcan, "Denizli ve Çivril'den arpa alan üreticiler bireysel olarak arpalarını taşıdıkları için ciddi bir nakliye ücreti ödüyorlardı. Üreticiler yem, mazot ve diğer giderler nedeniyle zaten zor durumda. Biz üreticilerimize yılda yaklaşık 1 milyon TL'lik nakliye gideri desteği verdik. Türkiye'nin daha refah ve mutlu yarınları için üretim, üretim diyoruz. 2015 yılında başlattığımız Tarım Kenti Çal Projesi'nin ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha gördük. Gıdanın ve tarımın stratejik ürünler olduğunu dünya gördü. Bu nedenle üretmeliyiz. Üreticilerimiz üretirken devletimizde onların yolunu açmalıdır" dedi.

"Gençlerimiz tarıma ve üretime özendirilmelidir"

Belediye Başkanı Akcan, Türkiye'de tarımsal üretim seferberliğinin şart olduğunu, özellikle gençlerin tarım ve üretime daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çiftçilerin ve kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam standartları arttırılmalıdır. Bu standartları yükseltecek sistem kurulmalıdır. Gıda güvenliğinin ne denli hayati bir önemde olduğu artık net bir şekilde anlaşıldı. Korona virüs salgını gösterdi ki, güvenilir gıda olmazsa olmazımız. Gençlerimiz tarıma özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Tarım ülkesi olan Türkiye, salgın hastalık geçtikten sonra da bu konunun önemini asla unutmamalı, rafa kaldırmamalıdır. Daha fazla üretim için tarımsal seferberlik şarttır".

"Nakliye gideri yüksek olduğu için TMO'dan arpa almıyordum"

İlçede yapılan nakliye desteğinden memnun olduğunu anlatan hayvan üreticisi Cengiz Kılıç, "Belediye başkanımıza bu hizmetinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Üreticiler, önceden Denizli ya da Çivril'e giderek TMO'dan arpayı kendimiz alıp, kendimiz nakliye ediyorduk. Bu da ekonomik külfete sebep oluyordu. Ben şahsin daha önce nakliye gideri yüksek olduğu için TMO'dan arpa almıyordum. Belediye'nin bu hizmeti vereceğini duyunca hemen başvurdum, 5 dakikada işlemlerdim bitti ve hayvanlarıma vereceğim arpa Denizli'den Çal'a belediye ekipleri tarafından getirildi" diye konuştu. - DENİZLİ