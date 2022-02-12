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Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları... - Son Dakika

Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

12.02.2022 15:53

Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz" "Gün geçtikçe mevduat Türk Lirasındaki mevduatın oranı ve ağırlığı bozdurulan dövizler lehine döndü.

Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz"

"Gün geçtikçe mevduat Türk Lirasındaki mevduatın oranı ve ağırlığı bozdurulan dövizler lehine döndü. 340 milyar liraya varmış olan mevduat koruma hesabındaki miktar da dövizin bozdurum oranı yüzde 49'u 10 milyar doları geçti"

"Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak"

Hazine Bakanı Nebati: 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...
Hazine Bakanı Nebati: 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...
Hazine Bakanı Nebati: 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları...

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Türk, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazine Bakanı Nebati: '1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine Bakanı Nebati: "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları... - Son Dakika
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