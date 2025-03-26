Hazine Bakanı Şimşek'ten enflasyon beklentisi yorumu - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine Bakanı Şimşek'ten enflasyon beklentisi yorumu

Hazine Bakanı Şimşek\'ten enflasyon beklentisi yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekonomide yaşanan oynaklığın etkilerinin kısa vadeli ve sınırlı kalacağını belirtti.

26.03.2025 12:12
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Hazine Bakanı MehmetBakan Şimşek, para piyasalarında geçen hafta başlayan hareketliliğin enflasyona etkilerini değerlendirdi. Reel sektörün enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu kaydeden Şimşek, kararlılık mesajı verdi.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız.

Hazine Bakanı Şimşek: Oynaklığın beklentilere etkisi kısa vadeli ve sınırlı olacak

Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, Politika, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Bakanı Şimşek'ten enflasyon beklentisi yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat ÇAMUR:
    ülke battı daha konuşuyor 50 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kısa vadeli sınırlı olacak öylemi?O sınırı tutabilmek için Trumpla ,Putin E ne kadar taviz vereceğiniz bu millet görecek...Tayyip Erdoğan nın bu cesareti kendi taraftarlarından değil...!!Trump tan aldığını bütün dünya biliyor...Bakalım Trump sizi ne zaman harcayacak görecez...Trump un ipiyle kuyuya inilmeyeceğini göreceksiniz... 41 8 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Oynaklık evet… 40 2 Yanıtla
  • Ege 41:
    Artık bi gidin ya yeter ya bıktık artık hep aynı hesaplar sizin hesaplar çarşıda pazarda tutmuyor ama tabi size hava hoş 34 2 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Üzülme bakan. Sıkıntıların bedelini yansıtırsın sabit gelirliye ve emekliye olur biter. Başka bildiğin yok nasılsa. 23 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    simdi sira iletisim de sonra rutukcu de sonra adalet bakaninda. soylu da belirebilir her an, bi baktik melih yine bi fesat icin bir seyler yazar.. sozcumuz de her an en havali kelimelerle elde kagit bekliyordur.. ekonomi berbat.. erken secim hemen .. 15 2 Yanıtla
  • Ali kısaarslan:
    Enflasyon mu düşürmeye çalışıyosun Şimşek milleti aç bırakarak. senin başında bu reisin olduğu sürece sana turp yemek düşer. Başımızdan bi gidin herşey zaten kendi kendine düzelecek. Kabus gibi çöktünüz Türk milletinin başına.Artık istenmiyorsunuz. Gitme zamanınız geldi geçti bile güle güle size ve zulmünüze 5 1 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hırsız mehmete bak hele tayyip demiormuydu buna hırsız diye 4 0 Yanıtla
  • Adalet VARMI:
    Tek sayı diye diye 4 lu sayılara çıktı enflasyon Salata kilo olmuş yüz tl Sekerjn ana vatanınds şeker kilosu 50 olmuş Tütünün ana vataninds sigara olmuş 90 TL Un olmuş dünya para Sıvı yağ dünya para Yiktiniz bitirdiniz Türkiye'yi Haram olsun aldıkları maaş Kadir gecesi gününde dileğim siyasetin de siyasetcilerinde soyu kusurusun amin 3 0 Yanıtla
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