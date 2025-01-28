Hazine Bakanı Şimşek son verileri 'kritik' şeklinde yorumladı

Ekonomi

Süper Lig\'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin son verileri sosyal medya hesabında yorumladı.

Enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, enflasyon ile dezenflasyon arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Şimşek şöyle konuştu:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."