Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e ''istifa'' yanıtı: Görevimizin başındayız - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e ''istifa'' yanıtı: Görevimizin başındayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''İstifa etmemek için zor duruyormuş'' sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten jet hızında yalanlama geldi. Bakan Şimşek, ''Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.'' dedi.

23.03.2025 23:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında gündeme getirdiği "istifa" iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız.Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." dedi.

ÖZEL: ŞİMŞEK İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYORMUŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğini öne sürdü. CHP lideri Özel, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar." dedi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Özel'e Bakan Şimşek'ten jet hızında yalanlama geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Şimşek görevinin başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız
Hazine Bakanı Şimşek\'ten Özgür Özel\'e \'\'istifa\'\' yanıtı: Görevimizin başındayız

Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e ''istifa'' yanıtı: Görevimizin başındayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Aykut Kalkan:
    gırevinin basındasin evet milletin hakkını calmak icin 250 168 Yanıtla
  • Osman A:
    Özgür'ün derdi,bütün Chpliler gibi algı oluşturmak.Bunlar,bu ülkede kaos olsun ki,kendilerine zemin açılsın derdindeler.Dikkatleri yolsuzluktan hırsızlıktan çevirip,başka yerlere insanları odaklandırıp cambaza baktırmak.Bu boş tenekelerin ülkeye hiçbir zaman bir hayrı olmadığı gibi,hep ülkeden götürmüşlerdir.Chp ülkenin beka sorunudur.Millette bunu bildiği için,bunlara hiçbir zaman fırsat verip iktidar yapmadı.Olamayacaklarda nokta 218 193 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    CHP BİR BEKA SORUNUDUR... 185 226 Yanıtla
    8819ay:
    o zaman akpmhphdp ye seni üye yapalım bekameka kalmaz 60 33
    Özkan Özdemir:
    AB'nin aami beka sorunu seni cikartmis 27 19
    AHMET YILMAZ:
    Mehmet ergüven aminisihim 10 2
  • 12karaoglan:
    sen görevini hakkıyla yap Mehmet bey, üç beş çapulcuyu dönüp bakma bile 157 190 Yanıtla
    Özkan Özdemir:
    Yalama kpk 38 32
    Paravan Hesap:
    Mehmet Şimşek'in görevi nedir. Garibanlar milleti vergilerle nasıl daha sefalete düşürür mü? Ruhunu iplise satmışlar... 26 7
    Beşiktaş 1903:
    Hakkiylami yapıyor yani anayunn a..... K 19 6
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SON DAKİKA: Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e ''istifa'' yanıtı: Görevimizin başındayız - Son Dakika
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