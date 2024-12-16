Bakan Şimşek dev şirketleri işaret etti: Müsaade etmeyeceğiz

Seyithan Koç:

kiraları 100,25, 100, 60,2 cıkaran mehmet şimşeği ALLAHA hevale ediyorum biz kiracıları ev sahiplerinin vijdanına bırakan mehmet şimşek hic fakirlik cektimi damda düşen bilir cumhurbaşkani bunlardan bu kira artışından habersiz değil neden sessiz kaliyor ALLAHIN hüzüründa onlardan davacıyım cünkü kiramı veremiyorum biz fakirleri gürmedikleri icin onlardan davacıyım ALLAHlN hüzurunda herşeye hakim olan odur mahkeme günü gürüşürüz