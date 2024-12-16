Bakan Şimşek dev şirketleri işaret etti: Müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek dev şirketleri işaret etti: Müsaade etmeyeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade ederek, "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" dedi.

16.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:23
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Son dönemde vergi denetimlerine ilkişkin çalışmalar hız kazandı. Beyanlarında tutarsızlık bulunan şirketler izaha davet edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade etti.

DEV ŞİRKETLERE SESLENDİ

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek dev şirketleri işaret etti: Müsaade etmeyeceğiz

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek dev şirketleri işaret etti: Müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Adnan Üstün:
    zenginden ne zaman aldınızki paraları inanalım . 26 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    fakiri ezmeye devam zebgin dostu partisi 18 0 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    tabi az geldi para sende haklısın. 15 0 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    sanki seni dinliyorlar geç bunlarl 12 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    kiraları 100,25, 100, 60,2 cıkaran mehmet şimşeği ALLAHA hevale ediyorum biz kiracıları ev sahiplerinin vijdanına bırakan mehmet şimşek hic fakirlik cektimi damda düşen bilir cumhurbaşkani bunlardan bu kira artışından habersiz değil neden sessiz kaliyor ALLAHIN hüzüründa onlardan davacıyım cünkü kiramı veremiyorum biz fakirleri gürmedikleri icin onlardan davacıyım ALLAHlN hüzurunda herşeye hakim olan odur mahkeme günü gürüşürüz 9 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    millet araba uçak üretiyor biz vergi bu yoksulluk hep bundan. ama bunlara hakkım gram helal değil 10 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    kimse ah vah demesin çünkü sizler seçtiniz halinizden memnun olmanız lazım su koyvermek yok 7 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    kiraları bu sene 100,60,34 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Kmbsr:
    şimdiye kadar nerde idin memo yenimi aklına geldi, baya zekisin ha afferin sana ülkeyi soyup sovana verirdiniz.. geç kaldın oğul sen git Amerika'daki şirketlerin den vergi alıyorlarmı nasıl uygundu orası işler tıksırıncaya galiba rahatsın 6 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Böyle uğraşacağına çıkar bir ek yasa zenginlik vergisi diye bak o zaman enflasyon kalırmı. Son dönemlerde zengin dağa zengin oldu. fakir perişan. 4 0 Yanıtla
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