Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

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Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geriye dönük fiyatlama davranışındaki katılığın, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden olduğunu belirterek "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek" dedi.

03.10.2024 12:51  Güncelleme: 13:14
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Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Veriler yıllık enflasyonun yüzde 50'nin altına gerilediğine işaret etti. Böylelikle yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altına geriledi. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"GERİYE DÖNÜK FİYATLAMA DAVRANIŞI..."

Bakan Şimşek açıklamasında "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" dedi.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Tek haneli enflasyon için 2025 yılının ikinci yarısını işaret eden Bakan Şimşek, "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025\'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Cengiz Başal:
    Hahahahaaaaa ulan varyaa neyseeee… 136 8 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    yapma gözünü sevim sağlam salla halimiz ortada 101 7 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Hep aynı şeyleri duymaktan sıkıldım sayın bakanım Herşeye zam yapılıyor ama nedense kimse vatandaşın durumunu görmüyor 84 1 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    3025 e anca iner tek haneye 79 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tuik yapar yoksa zor görünüyor sayın bakan 70 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    Senin ulaştığın Enfilasyon malesef Türkiye'de yaşanan Enfilasyon değil sahi sen hangi ülkede yaşıyon dayı. 61 3 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    5 yıdır aynı andersen masalları abahahaa 60 3 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    Reis buna hırsız demişti zamanında güvenmiyorun .. 56 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Çok komiksin 51 2 Yanıtla
  • Fatih Seval:
    Ulan ekonomi diye bir şey mi kaldı sizin yüzünüzden boşanmalar intiharlar arttı ama kimin umrunda kimsenin ülkenin vebali boynunuzda ... 14 0 Yanıtla
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