Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Hayata geçirdikleri tasarruf tedbirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İnsanlara tasarruf yapın derken ben yapmasam olmazdı. Ben de tasarruf yapıyorum" diyerek Bakanlık'ta çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı bir olayı örnek verdi.

18.10.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışıyla mücadele ve vergi konularında AK Parti milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kimsenin vergi vermek istemediğini ifade eden Bakan Şimşek, hayata geçirdikleri tasaruf tedbirleriyle ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BEN DE TASARRFU YAPIYORUM"

"İnsanlara tasarruf yapın derken ben yapmasam olmazdı. Ben de tasarruf yapıyorum" diyen Bakan Şimşek, "Toplam 814 milyar TL tasarruf ettik. Mesela, bizim Hazine Bakanlığı'nın eski binası depreme dayanıksızdı. Yıkım kararı geldi. Arkadaşlar 'Efendim burada bin 950 kişi var, yer yok, yeni yer kiralayalım' dedi. Ben 'Kesinlikle olmaz, sıkışacaksınız, öyle çalışacaksınız' dedim. İki genel müdürlük kapattık, bu kişileri de oraya yerleştirdik. Bütün diğer bakanlıklara örnek olmak için biz yer tutmadık" ifadelerini kullandı.

"PARAYI KAZANDIĞINI KANITLAYAMIYOR"

Bakan Şimşek vergi kaçağı konusunu anlatırken çarpıcı bir tabloyu da ortaya koydu. Şimşek, '"Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, 'izah et' diyoruz ama izahları yok. 'Bu parayı kazandığınızı kanıtla' diyoruz kanıtlayamıyor" dedi.

ARKADAŞININ BERBER ANISINI ANLATTI

Türkiye gazetesinde yer alan detaya göre; bir arkadaşının berberde başından geçen bir olayı da milletvekilleriyle paylaşan Bakan Şimşek, "Arkadaşım İstanbul'da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım 'Üzerimde nakit yok' deyince esnaf 'Bankamatik yakında' diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN'a göndermesini söylüyor. Banka müdürü 'Şirkete ya da size aitse olur gönderirim' diyor. Fakat kuaför, IBAN'ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez 'IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum' diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS'tan çekiyor. Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya da yüzde 20-25 komisyon istiyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (70)

  • emrah bakansız:
    sayın bakan size ne güvenim nede inanasim var sen sarayın bakanisin sen kendi iradenle karar veremiyorsun hep emir aliyorsun sizin bu ülkeyi iyiye deilde daha kötüye götürüyorsunuz ayıp 359 67 Yanıtla
    ahmet bayrak:
    Cehalet.toplumun en büyük sorunlarından biri. Adam ülkeyi ipten aldi ama cahiller yerin dibine sokuyor 8 44
  • Veysi Karaman:
    bırak tasarrufu gecinemiyoruz bize tasarruf yapın diyor keltos 272 43 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Saraydanda tasarruf etmesini istede görelim bi kaç uçağı sat mesela yada binlerce ultra lüks araçlardan sattırda samimiyetini görelim ama nerdeee siz anca halkın sırtına binin 260 27 Yanıtla
  • Beyto beyto:
    tasarrufa bak sayın bakan kabul et yapamıyorsun yakında yolda yürüyorsunuz diyede vergi paketi açıklarsınız 209 33 Yanıtla
  • Zeki Atilla:
    Tasarruf vatandaştan olmaz devleten ve hırsızlık yapan hukumeten tasarruf yapılır boş boş hergun açıklama yapmayın vatandaşın anasını ağlatınız 195 20 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    ulkenin ekonomi bakani bile tasarruf yaptigini soyluyorsa ulkee bitmis demektir. 180 31 Yanıtla
    Mustafa Çakır:
    Sende inandın bu uyuzun dediğine. 8 3
  • Tuncay Sevim:
    mercedes arabadan in togg a bin görelim 175 11 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    kasanin yarısını eve götürüp tasarrufu orda yapiyordur 156 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
13:50 Serhat Akın’ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu
13:50 Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi’ye satılıyor Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor
13:48 Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:23 Lucas Torreira, Fenerbahçe’nin parasıyla Galatasaray’dan ayrılıyor Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor
13:21 Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümünü doğruladı Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı
13:03 Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
12:49 Devlet Bahçeli, Müge Anlı’ya hediye gönderdi Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 10:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.