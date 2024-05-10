Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında konuştu. Ekonomi programında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Şimşek, "Vergi artırımı yapmayacağız" açıklamasında bulundu.

10.05.2024 10:32  Güncelleme: 10:49
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İstanbul'da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

"PROGRAMIMIZ DEZENFLASYONA GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNGÖRÜYOR"

Bakan Şimşek'in İstanbul'daki etkinlikte yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "İç talep halen güçlü seyrediyor. Programımız dezenflasyona geçiş dönemini öngörüyor. İç talep bir miktar yumuşayacak, net ihracatın katkısı politikalar ve ana ticaret ortaklarımızdaki toparlanmayla birlikte iyileşecek. Ana pazarımız AB, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgeler. Amaç enflasyonu tek haneye indirmek. Kur sübvansiyonu, faiz sübvansiyonuyla bir yere varamayız. Geçmişte arzuladığımız sonuçları alamadık. Tüm sektörlerin durumunu hassasiyetle takip edip elimizden gelen desteği sağlayacağız. Tüm sektörler bizim için çok değerlidir. Kamu bankaları örnek oluyor. ATM ortak havuzu kuruyorlar, böylece verimliliği artırıyorlar. Tüm sektörlerde bu anlayışla hareket etmek lazım. Verimliliği artıracağız, yenilikçilik peşinde koşacağız. Dünyada pazar payı kapmanın başka yolu yok.

"CARİ AÇIK 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ"

Bizim büyümemiz kompozisyondaki iyileşme çok net şekilde çalışıyor. Bu sürdürülebilir büyümeye yönelik önemli bir çıkıştır. Cari açık geçen sene Mayıs ayı itibarıyla yıllık cari açık 60 milyar doların üzerindeydi. 32 milyar doların altına düştük, Şubat ayı itibarıyla. 30 milyar doların altına cari açık düşmüştür. Cari açığı milli gelirin yüzde 2,5 altına çekmeyi hedefliyoruz. Eğer Türkiye'de cari açık milli gelire oranla yüzde 2'nin altına düşerse Türkiye'nin dış borcunun milli gelire göre oranı düşüyor.

"ALTINA YÖNELİK KOTA UYGULAMASI ÇIKAR ÇEVRELERİNİ MUTSUZ ETTİ"

Cari açığın kalıcı şekilde yüzde 2.5'in altına düşürülmesi için yeşil, dijital dönüşüm, yeni sanayi politikası uygulamaya koyuyoruz. Bunun birçok bileşeni var. STB'nin çok güzel girişimleri var. Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü kamunun rehberliğinde biraz iteklemesiyle hızlandıracağız. Dolayısıyla cari açıkta kalıcı olarak yüzde 2,5'i hatta yüzde 2'nin altını bekliyoruz. Altına yönelik kota uygulamasına gittik, çıkar çevreleri memnun değil, kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve nihai olarak ihracata dönüştüreceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bankaların fiyatlamasına karışmak istemiyoruz. Kamunun kaynakları kıttır, tercih yapmak zorundasınız.

"FİNANSMANA ERİŞİMDE ŞU ANDA SORUN YOK"

Bankalara söyledim. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle de ihracatı önceliklendireceğiz. Verimlilik ekonomisi peşindeyiz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırım yapabiliyorsunuz ya da dışarıdan borçlanıyorsunuz. Biz isteriz ki tasarrufları yatırımları artıralım, doğru alanlara bunları kanalize edelim. Cari açık 60 milyar dolardan 30'un altına düşmesi muhtemelse bu programın çok iyi çalıştığını gösteriyor. Finansmana erişimde şu anda sorun yok. Türk bankaları ve şirketleri küresel finansmana erişimde giderek çok daha iyi bir noktaya geldi. Geçen senenin ilk 5 ayında bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96'ydı. Bankalar 100 dolar borç ödüyordu, 96 dolar bulabiliyordu. Bugün 100 dolar borç ödediğinde 148 dolar bulabiliyor. Finansmana erişim artmıştır. Uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür, bölgemizde bir numarayız, dünyada da ilk üçteyiz. Kredi derecelendirme kuruluşları da bu gelişmeleri fark ettiler, gecikmeli de olsa, notumuzu artırıyorlar, hepsinin görünümü pozitif. Bu program devam etsin, biz notu artıracağız demek."

Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: market fiyatları yarı yarıya düşürülmeden her ürünün üstüne fiyat etiketleri gelmeden hiç birseyin düzeleceğini düşünmüyorum 23 2 Yanıtla
  • Ahmet yesil: kazıklara hazırlanın demek istiyor 10 5 Yanıtla
  • Osman A: Daha da fakir olmayacağımızın müjdesini verdi bakan bey.Olley beeeee... 5 4 Yanıtla
  • KADIR EKREN: ama olmaz bünyemiz alıştı vergi zammına. yapmazsanız şuurumuzu kaybederiz 5 3 Yanıtla
  • YoH null: iyide 6 yıl kaybımız var toplum olarak nasıl telafi edeceğiz zarardayız resmen para olarak 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Emin Güneş: Ferhat eser, yine araya giren YouTube reklamı gibi gibi yerde.... 3 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk: Daha ne kadar vergi arttırımı olabilir ki. Aldığımız her ürünün yarı fiyatı zaten vergi.. zenginlerden silinen vergileri toplasınlar önce.. yazık bu millete.. 5 0 Yanıtla

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