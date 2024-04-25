Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü

Geniş Video İzle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların geride kaldığını ve güçlü bir program uyguladığını belirtti. Ayrıca, Şimşek, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini ve Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tuttuğunu ifade etti.

25.04.2024 21:16  Güncelleme: 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"TÜRKİYE SAHALARA DÖNDÜ"

Bakan Şimşek, "Türkiye sahalara döndü." diyerek "Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

Şimşek'in gündeminde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi süreci de vardı. Bakan Şimşek, konuyla ilgili "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği açık, çünkü karşılıklı olarak faydalı. Gümrük Birliği'ni modernize etmek ve geliştirmek Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çıkarınadır, bu yüzden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Hollanda, Türkiye, Ankara, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Erkut Köse: Yooo Ben bugün iyi bir şeyler görmedim aynıydı 122 31 Yanıtla
  • Ankara null: komediye devam zamlar gelsin 126 24 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Mazota 1.10 kuruş indirim yaptılar ya o yüzden galiba böyle diyo 103 21 Yanıtla
  • Ahmet Demir: Rahmetli Zeki Müren göremedi bizde göremeyecek gibiyiz.İyi okuyorsun lakin çocuk ölüyor hoca son nefeste 72 17 Yanıtla
  • ferhat eser: ohooo öyle bir döndükki dönerken ingiltereyle almanyaya kroşe çektik asgari ücret 3000 bin euro oldu :))) 72 13 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: 2024 te ödememiz gereken ,sadece dış borç miktarı ne kadar ,bunu bilen arkadaş varmı aramızda..?? 48 9 Yanıtla
  • Davut Çağlar: inşallah 43 8 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Ağam bizle eğlenir ) 44 5 Yanıtla
    erhan öndemir: ağzına sağlık 8 2
  • yıldıray küçük: Komedyenler neden azaldı diye düşünüyordum artık düşünmüyorum. 39 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 22:38:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement