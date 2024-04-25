Ekonomi

ABD\'de kampüsler yangın yeri! İsrail karşıtı protestolar ülkenin dört bir yanına yayıldı

Arapça soruya çeviri isteyen Erbaş\'ın bir de Fransızcasını dinleyin

Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

Cuma namazında Atatürk\'e hakaret eden şahısla ilgili karar verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"TÜRKİYE SAHALARA DÖNDÜ"

Bakan Şimşek, "Türkiye sahalara döndü." diyerek "Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

Şimşek'in gündeminde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi süreci de vardı. Bakan Şimşek, konuyla ilgili "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği açık, çünkü karşılıklı olarak faydalı. Gümrük Birliği'ni modernize etmek ve geliştirmek Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çıkarınadır, bu yüzden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.