Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan istifa söylentilerine yanıt verdi. Bakan Şimşek, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

23.08.2024 21:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uydurma hikayelerle ekonominin ve piyasaların etkilenmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten hakkındaki istifa iddialarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

Cari açık daraldı, Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KUVVETLİ DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

"LÜTFEN ALDANMAYIN"

Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!"

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı:

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, X'teki sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun'un mesajı şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler.

Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, Ekonomi, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil - Son Dakika

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    Yorumlar (34)

  • Selami Karagülle: Ekonomi nin iyiye gitmesinden rahatsız olan çevrelerin oyunu 47 89 Yanıtla
  • Ahmet Ulukaya: İstifa etse ne olur etmese ne olur ülke batmış kimin umrunda 88 26 Yanıtla
  • murat kaya: en fazla üç ay diyorum?? 61 30 Yanıtla
  • Sakin Kafa: istifa etmez zaten, olsa olsa görevden affını ister:) 74 13 Yanıtla
  • cengiz tiraki: rahat bırakın adamı. işini yapsın . 41 27 Yanıtla
  • Orçun Ayana: eli kulağında dır, ahanda buraya yazıyorum 26 12 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Dedikoduyu yaydılar borsayı düşürüp milletin elindeki lotları topladılar.. 29 8 Yanıtla
  • Dilçem Özlük: Abe duruma te ne parlake ?? 27 7 Yanıtla
  • Kamil Şenel: Söylentilerin ve senaryoların çıkması demek ömrünün en fazla 1-2 ay olduğu anlamına gelir. Hadi kendine iyi davran şimşek. 22 12 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Yol yapıyor,yakında bırakacak demektir...Bu ekonomi akp gitmeden düzelmez...çünkü... 22 8 Yanıtla
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