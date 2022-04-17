Hazine ve Maliye Bakanlığı 30'a yakın sektörde fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30'a yakın sektörde fiyat denetimi yaptı

17.04.2022 12:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30'a yakın sektörde fiyat denetimi yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha çalışmalarını hızlandırarak, yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha çalışmalarını hızlandırarak, yaklaşık 30 sektörde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talimatıyla temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.

Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz–talep dengesiyle uyuşmayacak spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı.

KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edilen denetimlerde, fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.

İş yerlerinde sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı.

Bakan Nebati'nin şubatta oluşturulacağını duyurduğu Enflasyonla Mücadele Timi, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele ve denetimler ilerleyen günlerde de devam edecek.

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyat denetimleri için sahada Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyat denetimleri için sahada Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, İnşaat, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 30'a yakın sektörde fiyat denetimi yaptı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı 30'a yakın sektörde fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement