Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan yayımlanan karara göre; Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi.

İKİ YARDIMCI GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

İKİ GENEL MÜDÜRLÜKTE DE GÖREVDEN ALMA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansman Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı. İki ismin yerine atanan olmadı.

BDDK'YA 3 YENİ ATAMA

BDDK'ye ise 3 yeni atama gerçekleşti. BDDK ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan getirildi.

MAHMUT GÜRCAN KİMDİR?

9 Ekim 1966 doğumlu olan Mahmut Gürcan, Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu. İş insanı da olan Mahmut Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3. dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Birçok STK örgütünde yöneticiliği ve üyeliği bulunan Gürcan, son olarak AK Parti İstanbul İl Başkan YardımcısıMali ve İdari İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mahmut Gürcan

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

Ankara'da 1982 yılında doğan ve aslen Aksaraylı olan Yunus Elitaş, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Akabinde bir ara stajyer öğretmenlik yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde 2007 yılında Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak göreve başlayan Yunus Elitaş, 2010 yılında Muhasebat Kontrolörü olarak atandı. 2013 ila 2015 yıllarında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2015- Aralık ila 2017-Aralık döneminde ABD'de bulunan University Of South Florida'dan MBA derecesini aldı. Akabinde 2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini sürdürdü. Yunus Elitaş, 2019-Şubat döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne atandı.