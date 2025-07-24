Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama
24.07.2025 11:08
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, binek otomobillere getirilen yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır" denildi.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte motorlu taşıtlarda ÖTV sistemi yeniden şekillenirken, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında ise 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

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"CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ATILMIŞTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

YAPILAN DÜZENLEMELER TEK TEK SAYILDI

Bu çerçevede;

  • Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,
  • Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,
  • Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Finans, ÖTV, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oktay KUŞÇU:
    Kısacası cari açığı kapatmak için halkımızı silkiyoruz diyor 47 2 Yanıtla
  • side meister optik semih:
    Ver coşkuyu ver önce kendiniz kısıtlamaya gidin millet vekillerin maaşlarında kısılama yap önce kendinizden ödün verin 37 2 Yanıtla
  • koçer koçeR:
    Vurun kırbacı vurun kırbacı 29 2 Yanıtla
  • Kırtasiye Delisi:
    Açın açın kapatan enayiler de var hazırda gıklarıda cıkmıyor nasıl olsa maşallah böyle ortamda ben de yaparım ne olacak ki nasıl olsa ödeniyor bi şekilde 8 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Hep halka size göre birsey yok allah sizi bildigi gibi etsin milleti ne hale getirdiniz doga diuorsunuz elektirikli aracı ucuzlatin millet binsin ekomi halkı perisan ettiniz 1 0 Yanıtla
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