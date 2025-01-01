Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç gelirinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen kısıtlama, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Artık kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.

01.01.2025 16:30
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1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuyumculara gönderilen yeni talimat ile altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

KİMLİK GÖSTERMEDEN ALTIN ALIM VE SATIMI YASAKLANACAK

Suç yolu ile elde edilen gelirin aklanmasını engellemek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla artık kuyumcular, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı talep edecek.

Böylelikle, söz konusu tutarın üzerinde altın alınması ya da satılması durumunda söz konusu satış işlemi kayıt altına alınmış olacak.

BAĞLANTILI İŞLEMLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan kısıtlama sadece tek bir işlem için geçerli olmayacak. Gün içerisinde aynı kişi tarafından yapılan tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarı 185 bin TL'yi aşarsa kuyumcular, işlemi müşterinin kimliğiyle birlikte kayıt altına almak zorunda olacak.

Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • mustafa uzun:
    10 farklı kuyumcuda istediği gibi yapabilir bir kanun bu kadar saçma olabilir kanun yapıcıları sıfır zekada 91 4 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    hırsız ve dolandırıcıların IQ seviyesini hiçe sayan bir uygulama olmuş... 61 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Mehmet Şimşek e sesleniyorum . kuyumcular altın alıp satarken fiş versinler. alım satımları denetim altına alın lütfen. 36 4 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    biz siz akıllı siniz böyle bir saçma kanun getirmekle... 38 0 Yanıtla
  • dr_truay@hotmail.com:
    kuyumculardan vergi alın önce 30 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    sanki kuyumcular fatura kesiyor, bu zamana kadar bırak faturayı daha belge verenini görmedim. al gülüm ver gülüm. zaten bir hafta sonra kaldırılır bu kanunu, zenginlerin rahatsız olur. zenginler altın dolar istiflesin vatandaş da kemer sıksın. gerçekten ekonominin düzelmesini mi istiyorsun, koy altına ve değerli madenlere %10 vergi, bak bakalım ekonomiye. 19 3 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    hang zeki akıl etti bu kanunu acaba :))i 18 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    çok doğru bir karar. 0 17 Yanıtla
  • Ali Onur Özdemir:
    :) 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    niye 200 değil de 185 5 0 Yanıtla
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