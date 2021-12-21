Hem moral depoluyor hem de bütçeye katkı sunuyorlar

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler Ahşap Boyama Kursu'nda hem moral buluyor hem de evlerine ekonomik katkı sağlıyorlar.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezindeki kurslara gelen kadınlar, ahşap üzerine yaptıkları desenleri boyayarak aile ekonomilerine katkı sağlayıp meslek öğreniyorlar. Simgenur Yağmurlu, Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ndeki ahşap boyama kursunda çok şey öğrendiğini belirterek "Yaşar Torun Gençlik Merkezi'nde kurslara geliyorum. Geldiğim Ahşap Boyama kursuna hobi olarak başlamıştım. Burada çok şey öğrendim ve çalışmalarım çok iyi gidiyor. Yaptığım işleri satarak parada kazanabiliyorum. Böyle bir kurs açtığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

Meltem Tuna kadınların kendilerine verilen imkanlarla kendi ayakları üzerinde durmaya başladıklarını belirterek, "Ahşap boyama kursuna 2-3 hafta oldu başlayalı. Ahşap üzerine yaptığımız çalışmaları boyayarak renklendiriyoruz. Yapılan çalışmalarda ortaya güzel şeyler çıkıyor. Yaptığımız ürünleri satarak ekonomik olarak aile bütçemize katkıda bulunabiliyoruz. Arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel bir çalışma ortamında kursumuza geliyoruz ve burada aynı zamanda moral buluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP