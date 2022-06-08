Hepsi Finansal'ın CEO'su Erkin Aydın oldu - Son Dakika
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Hepsi Finansal'ın CEO'su Erkin Aydın oldu

08.06.2022 09:57
Hepsi Finansal'ın CEO'su Erkin Aydın oldu

Hepsiburada'nın finansal hizmetler operasyonlarını yürütmek üzere faaliyet gösteren fintech şirketi Hepsi Finansal'da CEO görevine Erkin Aydın atandı.

Hepsiburada'nın finansal hizmetler operasyonlarını yürütmek üzere faaliyet gösteren fintech şirketi Hepsi Finansal'da CEO görevine Erkin Aydın atandı. Aydın, yeni görevinde Hepsiburada'nın tüketici finansmanı ve genişletilmiş finansal hizmet operasyonlarını yönetecek.

Hepsiburada, fintech şirketi Hepsi Finansal'ın CEO'luk görevine Erkin Aydın'ın atandığını duyurdu. 1 Haziran tarihinde görevine başlayan Aydın, Hepsiburada'nın tüketici finansmanı ve genişletilmiş finansal hizmet operasyonlarını yönetecek ve bu kapsamda Doruk Finansman ve Hepsipay dahil olmak üzere tüm finansal hizmet operasyonlarına bütünsel yaklaşımla liderlik edecek. Erkin Aydın bu görevinde Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ'a bağlı çalışacak.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, Erkin Aydın'ın Hepsiburada ekibine katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Erkin Aydın'ın fintech ve bankacılık sektöründeki tecrübesiyle, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda lider bir fintech oyuncusu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi Hepsiburada'nın, ticareti dijitalleştirmeye öncülük etme vizyonuyla sürdüreceği çalışmalara Erkin Aydın'ın yapacağı katkılara inancım tam" dedi.

Hepsi Finansal CEO'su Erkin Aydın ise "Hepsiburada ekibinin bir parçası olmak benim için mutluluk ve heyecan verici. Yeni görevimle Hepsi Finansal'ın büyümesine ve uzun vadeli katma değer yaratmasına katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

ERKİN AYDIN KİMDİR?

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ve 2003 yılında Michigan Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun olan Erkin Aydın, kariyerine ABD'de Clark Construction Group'ta başladı. Daha sonra McKinsey & Company'e katılan Aydın, çeşitli finans kuruluşlarıyla strateji, pazarlama, büyüme, dönüşüm yönetimi ve M&A alanlarında çalıştı. Hepsiburada'dan önce, QNB Finansbank'ta yeni şirket kuruluşları, fintech yatırımları ve ortaklık platformları kurma gibi değer yaratan girişimlere öncülük etti ve QNB Finansbank'ın Perakende, Kobi Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri departmanlarında liderlik görevleri üstlendi.


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Kaynak: DHA

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