Hepsiburada, BM'nin cinsiyet eşitliği yuvarlak masa panelinde Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliği hedefleyen Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayan kurumlar arasına katılan Hepsiburada, sözleşmeye ilişkin dünya çapında düzenlenen BM Yuvarlak Masa panelinde de Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu sözcülüğünde Türkiye'yi temsil eden "tek şirket" oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, geçen mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye 10. Genel Kurul Toplantısı'nda attığı imzayla BM çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefiyle kurulan inisiyatifin bir parçası haline geldi.

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu UNECE'nin Cinsiyet Eşitliği için Yuvarlak Masa paneline, UNECE Yüksek Sekreteri Olga Algayerova, BM yetkilileri ve Danimarka'dan İngiltere'ye, Kanada'dan İspanya'ya, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalamış 6 ülkeden şirket temsilcileri ile birlikte Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esra Beyzadeoğlu, Hepsiburada'nın çok sayıda yönetici ve mühendislerinin kadınlardan oluştuğunu belirterek, yeni istihdam yaratırken de dengeyi kadınlar lehine daha da ileri taşımaya çalıştıklarını, Hepsiburada'nın, halihazırda tüm çalışanlarının yüzde 49,5'ini oluşturan kadın çalışanları için her konuda pozitif ayrımcılık yaptığını kaydetti.

Beyzadeoğlu, bu açıdan Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne attıkları imzanın, Hepsiburada açısından büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Hepsiburada'nın kadınlara, kadın istihdamına ve kadın girişimcilere hem kendi gücü ve öz kaynakları ile hem de çeşitli devlet kurumları, STK'lar ve başta finans diğer kurumlarla iş birlikleri ile çok önemli destekler sağladığını belirtenaktaran Beyzadeoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile 2017 yılından bu yana 29 binden fazla girişimci kadına, 110 kadın kooperatifine ve 33 sivil toplum kuruluşuna destek olduk. Bu rakamlar ve artış eğilimi bile, vizyonlarını genişletme imkanı ve yeterli olanak ve destek verildiğinde kadın gücünün neleri başarabildiğini çok net şekilde gösteriyor. Hepsiburada'nın kendi kadın çalışanlarına da standart yapıların dışında, çalışan destek programı ile psikolojik destekler, esenlik programları ile spor, beslenme, aile, çocuk odağında fiziksel ve sosyal imkanlar acil yardım fonları, kariyerlerine yönelik eğitim programları, yeni mezun kadın mühendisler için özel iş birlikleri ve kariyer kampları gibi her alanda pozitif ayrımcılık yapıyor. Bu gibi basit ve zaten olması gereken uygulamalar ve fark yaratan yeni yaklaşımların, bu yöndeki vizyon, yatırım ve kararlılıkla bir şirketin kadınların kendilerini geliştirmelerine nasıl destek olabileceğini gösteriyor."