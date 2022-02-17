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Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek - Son Dakika

Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

17.02.2022 16:19
Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

Hepsiburada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.

Hepsiburada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAYTAP aracılığıyla dağıtılarak binlerce sokak hayvanına can olacak bağışın yanı sıra, Hepsiburada milyonlarca kullanıcısı için #hepsiyürekten diyerek destek çağrısı yaptı.

HAYTAP ile yürütülecek kampanya dahilinde tüm hayvanseverler, Hepsiburada platformundaki bağış kampanyasında yer alan mamalardan ya da HAYTAP mağazasındaki ürünlerden alarak destek olabilecek.

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Hayvan Hakları Federasyonu, Hepsiburada, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek - Son Dakika
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