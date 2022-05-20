Hepsiburada'dan, Hepsipartner İş Ortağım ile satıcılarına yeni avantajlar - Son Dakika
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Hepsiburada'dan, Hepsipartner İş Ortağım ile satıcılarına yeni avantajlar

20.05.2022 17:42
Hepsiburada'dan, Hepsipartner İş Ortağım ile satıcılarına yeni avantajlar

Hepsiburada, satıcılarının verimliliklerini artırmaya yönelik uygulaması Hepsipartner'in yeni platformu İş Ortağım üzerinden paydaşlarına finansal, dijital, operasyonel, sosyal ve ticari alanlarda ayrıcalıklı birçok avantaj daha sunacak.

Hepsiburada, satıcılarının verimliliklerini artırmaya yönelik uygulaması Hepsipartner'in yeni platformu İş Ortağım üzerinden paydaşlarına finansal, dijital, operasyonel, sosyal ve ticari alanlarda ayrıcalıklı birçok avantaj daha sunacak.

Şirket açıklamasına göre, Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan işletmelerin, mağazaları ya da ofisleri dışından da Hepsiburada bağlantılı siparişlerini ve satışlarını güvenli, hızlı ve verimli şekilde yönetebilmelerine imkan tanıyan Hepsipartner uygulaması, yeni geliştirilen Hepsipartner İş Ortağım platformuyla satıcıları arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Hepsiburada paydaşlarına özel ayrıcalıklı avantajlar dünyası Hepsipartner İş Ortağım platformu, akaryakıt, sigorta, bankacılık ve finans, lojistik ve kargo başta olmak üzere, çeşitli sektörlerdeki iş ortaklarının birçok ürün ve hizmetten ayrıcalıklı fiyat ve koşullarla faydalanabilmesini sağlayacak. Fiyat ve koşulları piyasa şartlarına göre daha avantajlı olacak platformda, ürün ve hizmetler tüm Hepsiburada satıcılarının kullanımına sunulacak. Hepsiburada satıcıları, cep telefonları ya da bilgisayarlarından Hepsipartner İş Ortağım platformunu kolaylıkla takip edebilecek, yararlanmak istedikleri ürün ve/veya hizmetler için talep oluşturabilecek. Talebi oluşturan satıcı bilgilerinin yine platform üzerinden ürün ve hizmet sağlayıcı iş ortağına iletilmesiyle devam edecek süreç, bu noktadan sonra iki taraf arasında ilerleyecek.

İlk aşamada herhangi bir satın alma, ödeme gibi işlemin gerçekleşmeyeceği Hepsipartner İş Ortağım platformu, sadece talep toplama ve tarafları bir araya getirme hizmeti verilecek.

Başta Akbank, Yapı Kredi, ING, Türk Telekom, Petrol Ofisi, Aytemiz, BP, Sigortamnet, Ticimax, TikTak ile iş birlikleri olmak üzere 50'nin üzerinde farklı kampanyaya yer verilen platformdan, yıl sonu itibarıyla 100'ün üzerinde markanın ürün ve hizmetlerinin sunulması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan, Hepsipartner İş Ortağım ile satıcılarına yeni avantajlar - Son Dakika


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