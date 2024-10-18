Hepsiburada, Kazakistan\'ın en büyük grubu Kaspi\'ye satılıyor

Ekonomi

Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65,41'ini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştı. Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

ÖDEME İKİ TAKSİTLE TAMAMLANACAK

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor. Açıklamaya göre 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.

ABD borsasında işlem gören Hepsiburada'nın hisseleri dün 2,2 dolardan kapanmıştı. Hepsiburada'nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi.

KAZAK ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze'nin, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz. İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdürecek. Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedefliyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA HEPSİBURADA'DAN

Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise anlaşmaya ilişkin "Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada gibi NASDAQ'ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır" dedi.