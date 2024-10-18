Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor

Hepsiburada, Kazakistan\'ın en büyük grubu Kaspi\'ye satılıyor

Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yüzde 65.41'ini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

18.10.2024 13:49
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Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in yüzde 65,41'ini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştı. Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

ÖDEME İKİ TAKSİTLE TAMAMLANACAK

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor. Açıklamaya göre 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.

ABD borsasında işlem gören Hepsiburada'nın hisseleri dün 2,2 dolardan kapanmıştı. Hepsiburada'nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi.

KAZAK ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze'nin, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz. İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdürecek. Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedefliyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA HEPSİBURADA'DAN

Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise anlaşmaya ilişkin "Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada gibi NASDAQ'ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır" dedi.

Hepsiburada, Kazakistan, Teknoloji, Alışveriş, Ekonomi, Finans, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hbo Hbo:
    Kemalistlere çok kötü bir haberim Kazaklarin yeni nesli çok dindar. Camiler orta okul lise ogrencileriyle doluyor tasiyor. Çokta ahlaklilar. Ama karakter olarak bizden farklilar. Hic tezcanli degiller bir kere. Tez canli olmayan Turk mu olur??? Ama kemalistlere iyi bir haberim var, Bu Kaspi kz in sahibi Koreli bir Kazak vatandasi yani Turk ve musluman degil malesef. Kazakistandan aktarabileceklerim simdilik bu kadar?? 13 18 Yanıtla
    Murat E:
    Hbo ya haberim var boş yapıyorsun 1 1
  • Gökhan Sarıkaya:
    Keşke Türk birine satılsaydı 8 1 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    O ne la. Hepsiburada devlet gibi para kazanıyorken şirketi satıyor. Anlaşılan parayı pulu toplayıp o da yurtdışına yerleşecek. Çünkü ne can ne mal güvenliği var 2 2 Yanıtla
  • Trabzon:
    trendyol ve n11 den sonra ona o parayı vermek...çok akıl karı değil 0 0 Yanıtla
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