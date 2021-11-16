Üye Girişi
'HepsiTürkiye'den'in ilk verileri açıklandı: Coğrafi işaretli ürünlerde ilk 3 ayın şampiyonu Çanakkale - Son Dakika

'HepsiTürkiye'den'in ilk verileri açıklandı: Coğrafi işaretli ürünlerde ilk 3 ayın şampiyonu Çanakkale

16.11.2021 14:27
'HepsiTürkiye'den'in ilk verileri açıklandı: Coğrafi işaretli ürünlerde ilk 3 ayın şampiyonu Çanakkale

Hepsiburada, HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı ile ekonomiye destek vermeye devam ediyor.

Hepsiburada, Hepsi Türkiye'den Yöresel Ürünler Programı ile ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Hepsiburada, yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünün milyonlarca tüketiciye ulaştığı programın ilk 3 aylık sonuçlarını inceledi.

Hepsiburada, temmuz ayında Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin en az 1 yerel üretici hedefiyle başlattığı HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı ile ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Hepsiburada, Tu¨rkiye'nin do¨rt bir yanındaki yerel u¨reticilere, is¸letmelere destek olarak bu¨yu¨me fırsatı sunduğu programın verilerini açıkladı.

EN ÇOK ÜRÜN ÇANAKKALE'DEN

HepsiTürkiye'den ilk 3 ay verilerine göre coğrafi ürün işaretli alışverişler en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı. HepsiTürkiye'den içinde en çok yöresel ürün listeleyen iller ise sırasıyla Çanakkale, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Hepsiburada'nın verilerine göre bu ürünler içerisinde en çok ballara ve arı ürünlerine ilgi gösterilirken, bu ürünleri zeytinyağı, fıstık ve helva takip etti.

Hepsiburada'nın, temmuz ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle başlattığı program, Türkiye'nin köklü kültürünü yansıtan Ezine peynirinden, Kayseri pastırmasına, Ayvalık zeytinyağından, el dokuması Keşan yün halısına kadar kalitesi garanti altına alınmış yüzlerce yöresel ve tescilli coğrafi işaretli ürünü Hepsiburada altyapısıyla sergileyerek, milyonlarca müşteriye tek tıkla ulaştırıyor.

YEREL ÜRETİCİYE ÖZEL DESTEKLER

Hepsiburada, HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'na katılan yerel üreticilere 10 bin liraya kadar geçerli yüzde 1 komisyon oranı uyguluyor. 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği sunarken, kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkanı da tanıyor. Programın sağladığı ana sayfada daimi görünürlük, dijital reklam ve banner desteği sayesinde yerel üreticiler ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşabiliyor.

HepsiBurada'nın, programa katılım ile ilgili yaptığı yazılı açıklada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ'ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaflar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün üretenler HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'ndan faydalanabiliyor.

"Yöresel ürünleri HepsiTürkiye'den de satışa sunmak için ilk yapılması gereken Hepsiburada iş ortağı olmak. Üreticiler, pazaryerinde mağazasını açıp mağaza yönetim panelinden "Yöresel ürün satışı yapmak istiyorum" başlığı altından talep oluşturarak programa katılabiliyor. Programa katıldıktan sonra ise hemen HepsiTürkiye'den üzerinden yöresel ürünlerin satışına başlayarak Türkiye'nin dört bir köşesindeki milyonlarca haneye anında ulaşabiliyor.

"Halen Hepsiburada pazaryerinde mağazası olan KOBİ, yerel üretici veya girişimcilerin ise, yöresel ürünlerini satmak için satıcı paneli üzerinden talep oluşturmaları yeterli.

"Hepsiburada, TOBB iş birliğinde il ve ilçelerdeki Ticaret, Sanayi Odaları ve Borsalarda düzenledikleri HepsiTürkiye'den etkinlikleri ile yöresel üreticilere yörelerinde buluşarak e-ticaret eğitimleri ve HepsiTürkiye'den faydalarını buluşturmaya devam ediyor.

"Daha fazla bilgiye https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/hepsiturkiyeden linkinden ulaşılabiliyor."


Hepsiburada, Çanakkale, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'HepsiTürkiye'den'in ilk verileri açıklandı: Coğrafi işaretli ürünlerde ilk 3 ayın şampiyonu Çanakkale - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı 14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu 13:28 Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti 13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı

Son Dakika Haberleri
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
13:24 Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı
13:20 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı         
14:32
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Aşı olmayan hakim, koronavirüsün kurbanı oldu Aşı olmayan hakim, koronavirüsün kurbanı oldu         
14:09
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı         
13:24
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Motorun arkasında sırt üstü uzanarak ölümüne sigara keyfi yaptı Motorun arkasında sırt üstü uzanarak ölümüne sigara keyfi yaptı         
12:09
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: 'HepsiTürkiye'den'in ilk verileri açıklandı: Coğrafi işaretli ürünlerde ilk 3 ayın şampiyonu Çanakkale - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement