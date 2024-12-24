Doğal gaza kış ortasında zam gündemde

Ekonomi

Karadeniz'den doğal gaz çıkartılması sayesinde Türkiye'nin doğal gaz ithalatında %4,26'lık bir azalma kaydedildi. Ancak doğal gaz tüketiminin artması ve yurt içi üretimin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle ithalat devam ediyor. 2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye, 35.066 milyon sm³ doğal gaz ithal etti, yurt içi üretim ise yalnızca 1.566 milyon sm³ seviyesinde kaldı. Aynı dönemde doğal gaz tüketimi ise 37.968 milyon sm³ olarak gerçekleşti.

YERLİ ÜRETİM YETERSİZ KALIYOR

Doğal gaz ithalatı yurt içi üretimle birlikte azalmasına rağmen, yurt içi üretimdeki artış istenilen seviyelere ulaşmadı. Tüketimin 415,57 milyon sm³'den 1.566,05 milyon sm³'e yükselmesi, yerli üretimin talebi karşılamakta yetersiz olduğunu gösteriyor.

DOĞAL GAZA ZAM MI GELİYOR?

Doğal gaz ithalatı miktar bazında azalırken fiyatlar yükselişte. Yılın ilk 4 ayında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatı, mayıs ayında 10,1 dolara çıktı ve şu an artmaya devam ediyor. Fiyatların 13,9 dolar seviyesinde olması, faturaların zamlanabileceği endişesini doğurdu. Doğal gazın metreküpüne gelebilecek her zammın vatandaşın bütçesine doğrudan yansıyabileceği tahmin ediliyor.