Doğal gaza kış ortasında zam gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gaza kış ortasında zam gündemde

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Yerli doğal gaz rezervleri sayesinde ithalatta kısmi bir düşüş yaşanmıştı. Fakat tüketimdeki artışa ilave olarak, yerli üretimin ihtiyacı karşılama oranı gerileyince doğal gaza zam senaryoları konuşulmaya başlandı.

24.12.2024 09:31  Güncelleme: 09:42
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Karadeniz'den doğal gaz çıkartılması sayesinde Türkiye'nin doğal gaz ithalatında %4,26'lık bir azalma kaydedildi. Ancak doğal gaz tüketiminin artması ve yurt içi üretimin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle ithalat devam ediyor. 2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye, 35.066 milyon sm³ doğal gaz ithal etti, yurt içi üretim ise yalnızca 1.566 milyon sm³ seviyesinde kaldı. Aynı dönemde doğal gaz tüketimi ise 37.968 milyon sm³ olarak gerçekleşti.

YERLİ ÜRETİM YETERSİZ KALIYOR

Doğal gaz ithalatı yurt içi üretimle birlikte azalmasına rağmen, yurt içi üretimdeki artış istenilen seviyelere ulaşmadı. Tüketimin 415,57 milyon sm³'den 1.566,05 milyon sm³'e yükselmesi, yerli üretimin talebi karşılamakta yetersiz olduğunu gösteriyor.

DOĞAL GAZA ZAM MI GELİYOR?

Doğal gaz ithalatı miktar bazında azalırken fiyatlar yükselişte. Yılın ilk 4 ayında 10 doların altında seyreden doğal gaz fiyatı, mayıs ayında 10,1 dolara çıktı ve şu an artmaya devam ediyor. Fiyatların 13,9 dolar seviyesinde olması, faturaların zamlanabileceği endişesini doğurdu. Doğal gazın metreküpüne gelebilecek her zammın vatandaşın bütçesine doğrudan yansıyabileceği tahmin ediliyor.

Doğal gaza kış ortasında zam gündemde

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza kış ortasında zam gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • McA !:
    hahahahahah Bunu da millet yedi mi sanıyorsunuz. Yerli üretim yetersiz kalıyormuş bu bizim seçimden 6 ay önce başlayan haberlerde gördüğümüz fışkıran dogalgaz ve petrol den bahsediyorsunuz sanırım :=)))) 31 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Kargalar bile güler bu yalana.. Zam yapmak açığı milletin cebinden karşılamak sizin en iyi yaptığınız iş. Kaşığın ucuyla verin kepçe kepçe geri alın zehir zıkkım olsun. 19 0 Yanıtla
  • Gokhan Tektemür:
    kışın zam yapmazlar yazın zam yapıyorlar kışın yansıyor bize 13 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    olsun herşeye zam geliyor devlet zam yapmış çokmu. olacak tabi maliyeti var devlet süppansiyon uyguluyo yoksa bin beş yüzlük fatura beş bin gelir 0 5 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    ne oldu karadeniz müjdesi 3 ay önce 6 tl olan gaz zaten şimdi 9 küsür oldu metreküpü daha ne zamı 5 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    yapıştırın tabi. 1 0 Yanıtla
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