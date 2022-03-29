HGS'ye geçişte son 2 gün - Son Dakika
Üye Girişi

HGS'ye geçişte son 2 gün

29.03.2022 16:13
HGS'ye geçişte son 2 gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde OGS döneminin 31 Mart'ta sona erdiğine dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde OGS döneminin 31 Mart'ta sona erdiğine dikkati çekti. Bakanlık HGS'ye geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı konusunda vatandaşları uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Otomatik Geçiş (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğu anımsatıldı. Zaman zaman bu durumun gişelerde karışıklığa neden olduğu vurgulanan açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

OGS'den HGS'ye geçiş oranı yüzde 70'i aştı

HGS'ye geçişte son 2 gün olduğuna işaret edilen açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğinin altı çizildi. OGS'den HGS geçiş oranının yüzde 70'i aştığı duyurulan açıklamada, vatandaşların HGS'ye ilgi gösterdiği, bankalarda da yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğuna dikkat çekildi.

HGS etiketini ücretsiz almak için takip edilmesi gereken adımları

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar da şöyle sıralandı:

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir." - ANKARA

YORUMLAR
500
'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi' sergisi 31 Mart'ta açılacak 'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi' sergisi 31 Mart'ta açılacak Atak Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak Atak Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HGS'ye geçişte son 2 gün - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Seda Sayan, "Mücevheri alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira. Neyin kafasındasınız?
16:08 Edirne'de 4 kişilik aile katliamında yeni detaylar: 4'ü de kafalarından vurulmuş!
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: HGS'ye geçişte son 2 gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement