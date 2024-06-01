IBAN'a para yollarken dikkatli olun, bir suça karışabilirsiniz - Son Dakika
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Ekonomi

IBAN'a para yollarken dikkatli olun, bir suça karışabilirsiniz

IBAN\'a para yollarken dikkatli olun, bir suça karışabilirsiniz

Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, IBAN hesabına para gönderirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Aslan, birçok esnafın kredi kartı komisyonlarını bahane ederek IBAN hesabına para talep ettiğini ve bu durumun riskleri olduğunu belirtti.

01.06.2024 09:13
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Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"BİR SUÇA KARIŞMIŞ OLABİLİRSİNİZ"

IBAN'a para yollarken dikkat edilmesini vurgulayan Fikriye Aslan, "Günümüzün ekonomik şartlarında birçok esnaf, kredi kartının yüksek komisyonlarını bahane ederek ve aldığınız hizmetin veya ürünün karşılığında nakit verirseniz belli bir indirim yapacağını söyleyerek IBAN hesabına para gönderilmesini sıkça talep eder oldu. IBAN'ına para yolladığımız kişinin o kişi olduğunu bilmiyoruz. Size söylediği IBAN numarasında gerçekten hizmeti aldığınız ya da ürünü aldığınız kişinin olup olmadığını bilmiyorsunuz. Örneğin bir kuaföre gittiniz, hizmetinizi aldınız 1000 TL'yi 900 TL'ye IBAN ile ödeme şeklinde veriyorsunuz. Siz kuaförünüzün kimliğine bakmıyorsunuz. Genelde elinizde telefon size verilen IBAN numarasına para yolluyorsunuz. İşte tehlike burada başlıyor. Bir suçlamayla karşılaşabilirsiniz. Bir olayın içinde yer alabilirsiniz. Taşıdığınız riskler çok fazla." dedi.

Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan'dan IBAN ile ödeme uyarısı: Bir suça karışmış olabilirsiniz

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Son Dakika Ekonomi IBAN'a para yollarken dikkatli olun, bir suça karışabilirsiniz - Son Dakika

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SON DAKİKA: IBAN'a para yollarken dikkatli olun, bir suça karışabilirsiniz - Son Dakika
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