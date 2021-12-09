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Hırdavat sektöründen 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Hırdavat sektöründen 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracat

09.12.2021 12:06
Hırdavat sektöründen 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracat

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 11 ayda 9,9 milyar dolar ihracat yapmasına ilişkin, "Sektör olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi sürdürüyoruz.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 11 ayda 9,9 milyar dolar ihracat yapmasına ilişkin, "Sektör olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz yılı en yüksek ihracat rakamlarıyla kapatmak." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), sektörün ocak-kasım dönemi ihracat rakamlarını paylaştı.

2021 ocak-kasım kümülatif verilerine bakıldığında, Türkiye ihracatı 203,1 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör kasım ayında 1 milyar dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 30 artış sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yılın 11 ayında sektör ihracatının değer olarak yüzde 34 artışla 9,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Kasım ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 100 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 70 milyon dolar ile Irak ikinci sırada, 55 milyon dolar ile ABD üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yer alan Belçika'ya hırdavat sektöründe ihracatımız, 2021 kasım ayında bir önceki seneye göre yüzde 247 artarak 40 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

2021 ocak-kasım dönemindeki ihracat pazarlarını da değerlendiren Tecdelioğlu, "Bu dönemde 1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 613 milyon dolar ile Irak ikinci, 394 milyon dolar ile ABD ise üçüncü sırada yer aldı. STA sonrası Birleşik Krallık'a değerde yüzde 33, miktarda ise yüzde 43 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. Sektör olarak ihracatta yukarı doğru yükseliş ivmemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz yılı en yüksek ihracat rakamlarıyla kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.

Alt sektörlerin ihracat rakamlarına değinen Tecdelioğlu, bu yılın ocak-kasım döneminde hırdavat alt sektör ihracatında bağlantı elemanları ürün grubunun 2,1 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Tecdelioğlu, bağlantı elemanları sektörünü, kimyasal ürünler (boya, boya pigmentleri, vernik ve benzeri) 1,9 milyar dolar, el aletleri ürün grubu 1,6 milyar dolar, kilit ve aksesuarları 1,1 milyar dolar, mobilya aksesuarları 954 milyon dolar ile takip ettiğini aktararak, 2021 kasım ayında sektörde en fazla ihracatın 529 milyon dolar ile yine alüminyum sektöründe gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye, İhracat, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hırdavat sektöründen 11 ayda 9,9 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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