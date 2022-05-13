Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay - Son Dakika
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Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

13.05.2022 16:56
Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

Hırvatistan parlamentosu, euronun resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oyladı. Parlamentoda düzenlenen oturumda söz konusu yasa 13'e karşı 117 oyla kabul edilirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında giren Hırvatistan, 1 Ocak 2023'te resmen euroya geçecek.

Hırvat parlamentosundaki sağ partiler, yoksulluğu artıracağını ve halk üzerinde baskı oluşturacağını söyleyerek, euroya geçişe karşı çıkıyor. - ZAGREB

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay - Son Dakika


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