Hisseler haftaya artıda başladı - Son Dakika
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Hisseler haftaya artıda başladı

Hisseler haftaya artıda başladı

25.01.2021 13:55

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, ABD'nin 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi beklentileriyle, yeni haftaya artıda başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler de günü yükselerek geride bıraktı.

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, ABD'nin 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi beklentileriyle, yeni haftaya artıda başlarken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler de günü yükselerek geride bıraktı.

Bunun dışında, Almanya'daki vaka sayısının Ekim ayındaki düzeylerine düşmesi de, piyasalarda toparlanmaya ilişkin umutları yükseltti.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.51 artışla başladı. Londra'da FTSE 100 Endeksi, işlemin ilk dakikasında yüzde 0.23 artarken, Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.45 artıda başladı.Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 artışla, 1.21743 dolar ve sterlin de yüzde 0.13 artarak 1.36996 dolar düzeyine yükseldi. Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.67 artışla kapatırken, Shanghai Bileşik yüzde 0.51 arttı ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.67, Hang Seng yüzde 2.05 yükseldi. Kospi de yüzde 2.21 yükselirken, Avustralya'da S&P/ASX 200, işlem seansının sonunda yüzde 0.36 yükseldi.


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi, Son Dakika

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