Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Ekonomi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta yoluyla haksız yere emekli olanlara yönelik incelemelerini sıkılaştırdı. Son iki yılda artış gösteren usulsüz işlemler nedeniyle 2023 yılında 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın kişinin sigortalılığı iptal edildi. Kurum, özellikle sahte iş yerleri üzerinden yapılan sigorta bildirimlerini mercek altına aldı ve toplamda 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğunu belirledi.

BELİRLİ HARF KODLARI DİKKAT ÇEKİYOR

SGK'nın yaptığı incelemelerde hizmet dökümünde belirli harf kodlarıyla işaretlenen sigortalılar dikkat çekiyor. Özellikle 'S' harfi, kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve bu durumda emekli maaşı iptal ediliyor.

'K' harfi: Kontrollü inceleme sürecinde olan iş yerlerini ifade ediyor.

'Ş' harfi: Şüpheli sigortalılık tespiti anlamına geliyor.

'S' harfi: Sahte sigorta işlemi yapıldığını gösteriyor ve bu durumda sigorta iptal ediliyor.

Bu kodlarla işaretlenen sigortalılar hakkında detaylı inceleme başlatan SGK, usulsüz işlemleri ortaya çıkararak hem emekli maaşlarını iptal ediyor hem de geçmişte yapılan ödemeleri geri talep ediyor.

SGK 2 FARKLI YÖNTEM UYGULUYOR

SGK, sahte sigorta nedeniyle haksız yere alınan emekli maaşlarını ve diğer sosyal güvenlik ödemelerini geri tahsil etmek için iki farklı yöntem uyguluyor:

SGK kaynaklı hatalarda: Son 5 yıllık ödemeler faizsiz geri alınıyor.

Emekliden kaynaklı sahte sigorta işlemlerinde: Son 10 yılın ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Bu kapsamda, sahte sigorta yoluyla emekli olduğu tespit edilen kişilerden milyonlarca lira geri tahsil edilecek. Ayrıca sahte sigorta bildiriminde bulunan iş yerlerine toplamda 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildiği bildirildi.

SAHTE SİGORTALILIK NEDİR?

Sahte sigortalılık, fiilen çalışmayan bir kişinin bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta priminin yatırılması anlamına geliyor. SGK, özellikle son yıllarda bu yöntemi kullanarak haksız kazanç elde edenlere karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. En yaygın sahte sigortalılık yöntemleri arasında eş, dost ve akrabalar üzerinden sigortalı gösterme ve emeklilik hakkı kazanmak için çalışmadan sigorta primi yatırılması bulunuyor.