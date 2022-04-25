Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri Güveninde Toparlanma - Son Dakika
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Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri Güveninde Toparlanma

25.04.2022 10:44
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri Güveninde Toparlanma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3,0, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3,0, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3,0 arttı.

TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri nisan verilerini yayınladı. Buna göre; güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3,0, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3,0 arttı.

TÜİK verilerine göre, sektörlerde gelecek üç aya ilişkin beklentilerde de iyileşme gözlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri Güveninde Toparlanma - Son Dakika


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