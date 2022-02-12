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Hollanda'da enerji fiyatları yüzde 90 arttı - Son Dakika

Hollanda'da enerji fiyatları yüzde 90 arttı

12.02.2022 21:19
Hollanda'da enerji fiyatları yüzde 90 arttı

Hollanda'da artan enflasyon sonucunda enerji fiyatları son bir yılda yüzde 90 arttı.

Hollanda'da artan enflasyon sonucunda enerji fiyatları son bir yılda yüzde 90 arttı.

Hollanda'da yılsonu enflasyon oranı açıklandı. Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) yaptığı açıklamaya göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,4 oranında arttı. Artan enflasyon oranı ülkede birçok alanı etkilerken en fazla enerji piyasasını yükseltti. Hollanda'da enerji fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 90 pahalandı. Enerji piyasası, Ocak ayındaki yüzde 6,4'lük toplam enflasyon oranı içerisinde yüzde 3'ten fazla puan katkısında bulundu.

Ayrıca Hollanda'nın gıda sektöründe Aralık ayında yüzde 2,6 olan enflasyon oranı, Ocak ayı içerisindeki 4,3'lük bir artışla ikiye katlandı. Gıda sektöründeki enflasyon oranlarının artışından en fazla ekmek ve peynir fiyatları etkilendi. Hollanda Bileşik Tüketiciler Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde akaryakıt fiyatları yüzde 20 zamlandı. Geçtiğimiz sene bin 769 euro olan E10 benzin fiyatı yüzde 22 artarak 2 bin 178 euro oldu. Motorin ise yüzde 28 artarak bin 439 eurodan bin 846 euroya yükseldi.

Hollanda hükümeti ise tüketiciler için geçici önlemler alarak enerji faturalarındaki vergi oranının düşüldüğünü bildirdi.

Ülkede enflasyon oranlarındaki artış son 40 yılın en büyük artışı olarak nitelendirildi. - AMSTERDAM

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Enflasyon, Hollanda, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hollanda'da enerji fiyatları yüzde 90 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hollanda'da enerji fiyatları yüzde 90 arttı - Son Dakika
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