Honor'dan Sevgililer Günü'ne özel indirimler

Honor, Sevgililer Günü kampanyası kapsamında şubat ayı boyunca, dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15'e ek olarak sevilen giyilebilir ürünleri Honor Band 6 ve MagicWatch 2 gibi çok sayıda üründe indirime gidiyor.

Honor açıklamasında, Intel Core i5-10210U işlemcili sevilen dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15'in fiyatı kampanya dönemine özel olarak Vatan mağazalarında ve Hepsiburada'da 7 bin 999 liraya düştü.

Intel Core i3-10110U işlemcili bir diğer MagicBook X 15'in fiyatı ise 6 bin 999 lira olarak güncellendi. Magicbook X 15, hafif ve kompakt yapısının yanı sıra batarya performansıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi ve yüksek performans keyfini her yere kolayca taşıyabilmenizi sağlıyor. Dizüstü bilgisayar, 8 GB'lik RAM ve sahip olduğu 512 GB SSD depolama alanıyla bu performansı destekliyor.

Türkiye'ye Google servisleriyle gelen akıllı telefon Honor 50, Hepsiburada ve Vatan mağazalarında sürpriz fiyatlarla tüketici karşısına çıkacak. 2340x1080 yüksek çözünürlüğe sahip Amoled ekranı, 120Hz ekran yenileme hızı, SnapdragonTM 778G işlemcisi ve 4.300 mAh pili kapasitesi ile öne çıkan Honor 50, aynı zamanda fotoğraf ve Vlog deneyimiyle de harikalar yaratıyor.

Profesyonel dörtlü arka kamera sistemine sahip olan Honor 50, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerasına sahip. Akıllı telefon bu açıdan fark yaratırken, 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, kullanıcıların daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici özçekimler ve videolar çekmesini sağlıyor.

Honor'un Türkiye'deki sevilen modellerinin başında gelen akıllı bilekliği Band 6 da Sevgililer Günü kampanyası ile Media Markt, Vatan ve Hepsiburada'da çok cazip fiyatlarla satışa çıkacak.

42 mm yapısı, 7 güne kadar pil ömrü ve aktif bir yaşam için 100 farklı egzersiz modu barındıran Honor MagicWatch 2 modeli ise çeşitli indirimlerle 1.749 liraya satın alınabilecek.

Honor kulaklıkları da indirimde

Honor ayrıca Sevgililer Günü kampanyasında en sevilen kablosuz kulaklık modellerinde de indirime gidiyor. Gürültü engelleme özelliğine sahip en uygun fiyatlı kulaklıklardan biri olan Earbuds 2 Lite modeli 849 liradan 649 liraya düşüyor.

12mm Biyo-Diyafram sürücüleri, çift mikrofonlu gürültü azaltma ve 28 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olan Honor Earbuds X modeli ise şubat ayı döneminde 579 lira yerine 499 liraya satılacak.

Sahip olduğu 2600pa'lık emiş gücü ile yüksek bir performans sunan, 510ml toz haznesi, 300ml'lik su haznesi ve 2600 mAh batarya kapasitesiyle kendi segmentinde öne çıkan akıllı süpürge Honor Choice Robot Cleaner R1 modeli ise özel sepet indirimi ve kampanyalarla tüketicilerle buluşacak.

Honor ürünlerine ilişkin bu özel indirimler şubat ayı sonuna dek devam edecek.