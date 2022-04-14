Honor'dan yeni kablosuz şarj teknolojisi - Son Dakika

Honor Magic4 Pro modeli, 100W kablolu Honor SuperCharge teknolojisinin yanı sıra 100W Kablosuz HONOR SuperCharge teknolojisi ile gelecek.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Honor, 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisi ile kablolu şarj kadar hızlı bir teknoloji sunuyor. Honor, kablosuz şarj seçeneği ile teknolojiyi bir adım daha öteye taşımayı hedefliyor.

Magic4 Pro, Honor'un sadece 15 dakikada yüzde 50 şarj sağlayan 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor.

Honor, teknolojisiyle cihazın aşırı ısınmamasını sağlarken, şarj verimliliğini artıran yenilikçi bir çözüm geliştirdi. 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisi, ısı oluşumunu en aza indirmek için yüzde 60 daha az bobin direnci üreten 3.5uH mikro bobin teknolojisini kullanıyor. Ayrıca bu teknoloji, ısıyı hızlı bir şekilde dağıtmak için hava hacminde yüzde 40'lık bir artışı destekleyen ve cihazın normal sıcaklığını korumasını sağlayan yeni bir kablosuz şarj pedine de sahip.