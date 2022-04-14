Honor'dan yeni kablosuz şarj teknolojisi - Son Dakika
Üye Girişi

Honor'dan yeni kablosuz şarj teknolojisi

14.04.2022 14:53
Honor'dan yeni kablosuz şarj teknolojisi

Honor Magic4 Pro modeli, 100W kablolu Honor SuperCharge teknolojisinin yanı sıra 100W Kablosuz HONOR SuperCharge teknolojisi ile gelecek.

Honor Magic4 Pro modeli, 100W kablolu Honor SuperCharge teknolojisinin yanı sıra 100W Kablosuz HONOR SuperCharge teknolojisi ile gelecek.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Honor, 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisi ile kablolu şarj kadar hızlı bir teknoloji sunuyor. Honor, kablosuz şarj seçeneği ile teknolojiyi bir adım daha öteye taşımayı hedefliyor.

Magic4 Pro, Honor'un sadece 15 dakikada yüzde 50 şarj sağlayan 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor.

Honor, teknolojisiyle cihazın aşırı ısınmamasını sağlarken, şarj verimliliğini artıran yenilikçi bir çözüm geliştirdi. 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisi, ısı oluşumunu en aza indirmek için yüzde 60 daha az bobin direnci üreten 3.5uH mikro bobin teknolojisini kullanıyor. Ayrıca bu teknoloji, ısıyı hızlı bir şekilde dağıtmak için hava hacminde yüzde 40'lık bir artışı destekleyen ve cihazın normal sıcaklığını korumasını sağlayan yeni bir kablosuz şarj pedine de sahip.

YORUMLAR
500
Çevre dostu kripto para madenciliği teknolojisi duyuruldu Çevre dostu kripto para madenciliği teknolojisi duyuruldu Ukrayna'da ölenlerin kimlik tespitinde yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor Ukrayna'da ölenlerin kimlik tespitinde yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor Sivas'ın yeni gözbebeği olan Hamidiye Kültür Bahçesi'ne 350 yeni fidan dikildi Sivas'ın yeni gözbebeği olan Hamidiye Kültür Bahçesi'ne 350 yeni fidan dikildi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor'dan yeni kablosuz şarj teknolojisi - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: Honor'dan yeni kablosuz şarj teknolojisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement