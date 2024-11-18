Huawei, Avrupa\'nın Dijital Dönüşümünü Destekliyor

Ekonomi

Huawei, Paris'te düzenlenen Huawei Connect 2024 etkinliğinde Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni teknolojilerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte sürdürülebilirlik ve dijital kapsayıcılık alanında Avrupa'da yürütülen çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen gala yemeğinde, Huawei Avrupa Bölgesi Başkanı Jim Lu, işbirliği ve yenilik alanında öne çıkan iş ortaklarına "Industry Pioneer Award" ödüllerini takdim etti.

EDF Grubu Standartlaşma Başkanı Pascal Terrien, UNESCO Avrupa Direktörü Magdalena Landry ve Orange Business Başkan Yardımcısı Eric Blazy ise Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümüne dair görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Ken Hu, Huawei'in Avrupa'da 20 yılı aşkın süredir müşterileri ve iş ortaklarıyla güçlü bağlar kurduğunu vurguladı.

Hu, "Ağ teknolojileri, bulut, depolama ve enerji gibi alanlardaki yetkinliklerimizi birleştirerek, müşterilerimiz için yenilikçi çözümler üretiyoruz. Her zaman olduğu gibi, Huawei Avrupa'da, Avrupa için çalışıyor. Daha yeşil ve daha akıllı bir gelecek için Avrupa'daki iş ortaklarımızla daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hu, şirketin dijital kapsayıcılık girişimi TECH4ALL ile Avrupa genelinde 80 binden fazla kişiye dijital beceriler kazandırıldığını belirtti.

Avrupa'nın dijital dönüşümüne destek

Huawei Kurumsal Başkan Yardımcısı Michael Ma da şirketin Avrupa'nın dijital dönüşümünü hızlandıracak yenilikçi ürün ve çözümlerini paylaştı.

Ma, dijital altyapının başarılı bir dijital ve akıllı dönüşümün temel taşı olduğunu belirterek, "Huawei olarak, ICT alanındaki yatırımlarımızla lider ürün ve çözümler geliştiriyor ve bu çözümlerle Avrupa'daki işletmelerin yaratıcılığını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei'in dijital altyapıyı destekleyen CloudCampus ve afet kurtarma merkezleri için DCN çözümleri gibi beş ana teknolojiye dikkati çeken Ma, bu çözümlerin işletmelere maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik sunduğunu vurguladı.