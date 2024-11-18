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Ekonomi

Huawei’den Fotoğraf Sergisi İstanbul’da

Huawei’den Fotoğraf Sergisi İstanbul’da

Huawei XMAGE sergisi, 29 Kasım - 1 Aralık’ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

18.11.2024 12:48
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Huawei XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi, 29 Kasım - 1 Aralık'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'in 12 yıllık fotoğrafçılık birikimini ve kültürel çeşitliliği mobil fotoğrafçılıkla yansıtan sergi, "Kalpleri Isıtan Bir Dünya" temasıyla düzenlenen sergi, insanlık mirasını ve farklı kültürlerden hikayeleri bir araya getirecek.

DXOMARK tarafından en iyi akıllı telefon kamerası unvanına layık görülen Huawei Pura 70 Ultra gibi teknolojik cihazlarla çekilen fotoğraflar, serginin öne çıkan eserlerini oluşturacak.

Açıklamada, küratörlüğünü Attila Durak'ın üstlendiği serginin Avrupa'daki tek durağı olarak İstanbul'un seçilmesinin, Türkiye'nin Huawei için öncelikli pazarlardan biri olmasının yanı sıra, Avrupa ile Asya arasında bir köprü niteliği taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durak, seçkiyi oluştururken teknik yeterlilik, estetik bütünlük ve kompozisyon unsurlarına dikkat ettiklerini belirtti.

Durak, "Gündelik yaşamın sıradan anlarını sanatsal bir objeye dönüştürebilen bu sergi, cep telefonu teknolojisinin fotoğraf sanatında ne kadar ileri bir noktaya geldiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Huawei’den Fotoğraf Sergisi İstanbul’da - Son Dakika

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