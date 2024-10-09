Huawei'den THY ve Acıbadem ile İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei'den THY ve Acıbadem ile İşbirliği

Huawei\'den THY ve Acıbadem ile İşbirliği

Huawei, THY ile seyahat ve Acıbadem ile sağlık hizmetlerinde yenilikçi çözümler sunuyor.

09.10.2024 11:53
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Huawei, Türk Hava Yolları (THY) ile seyahat deneyimlerini bir üst seviyeye taşırken, Acıbadem Hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yenilikçi çözümler sunuyor.

Huawei, Türk Hava Yolları (THY) ve Acıbadem Hastaneleri işbirlikleriyle yenilikçi ürünlerini düzenlediği etkinlikte duyurdu.

Etkinlikte konuşan THY Birinci Bölge Satış Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Türk Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Kazancı, yolcuların seyahat deneyimlerini iyileştirmek adına teknolojiyle entegre çözümler geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, işbirliği sayesinde, Watch GT 5 kullanıcılarına seyahat süreçlerinde büyük bir kolaylık sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazancı, "Uçuş bilgilerine hızlı erişim, temassız biniş imkanları ve pratik çözümlerle yolcularımıza her adımda daha konforlu bir deneyim sunmayı arzuluyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, Türk Hava Yolları'nın teknolojiye olan yatırımlarının ve dijital dönüşümdeki liderliğinin bir göstergesidir. Seyahatler artık sadece hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı ve zahmetsiz olacak" dedi.

Acıbadem Sağlık Grubu Bilişim Direktörü ve Acıbadem Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kaplan da yeniliğin hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük bir kolaylık sağlayacağına dikkati çekerek, "Entegrasyon ve test süreçlerimizin tamamlandığındaki birinci faz hedefimiz Acıbadem Online üyelerimiz ile Lifeclub üyelerimizin edindikleri bu cihazlar ile tüm verilerini bizim uygulamalarımız üzerinden görebilmeleri ve hekimlerinin de görebilmelerini sağlamak. Giyilebilir sağlık ürünlerinin sağlık hizmetlerindeki dönüşümü hızlandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Watch GT 5 seyahetleri kolaylaştıran özellikler sunuyor

THY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Huawei, Watch GT 5 kullanıcılarına seyahatlerini kolaylaştıran özellikler sunmayı planlıyor. Kullanıcılar, uçuş saatleri, kapı bilgisi ve uçağa biniş zamanı gibi tüm kritik uçuş bilgilerini doğrudan akıllı saatlerinden görüntüleyebilecek.

Ayrıca, kullanıcılar biniş kartlarını saatlerine alarak QR kodlarıyla havalimanı kapılarından geçiş yapabilecek ve uçağa biniş işlemlerini tamamlayabilecek. Bu yenilik, akıllı saat kullanıcılarına hızlı, pratik ve temassız bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Öte yandan, bu yenilik sayesinde hastalar sağlık durumlarını kolayca izleyebilirken, doktorlar da bu verileri teşhis ve tedavi süreçlerinde yardımcı bir veri kaynağı olarak kullanabilecek. Bu pilot çalışmayla, sağlık hizmetlerinde dijitalleşmenin başka bir boyutuyla hastalar tanışmış olacak.

Huawei etkinlikte yeni tabletleri MatePad 12 X ve MatePad Pro 12.2'yi de tanıttı. Her iki model de parlamayı azaltan ve kağıt benzeri bir his veren yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisine sahip. Bu özellik de tabletleri uzun süreli kullanım için uygun hale getiriyor.

Huawei Watch D2'nin tanıtımı, NMPA ve MDR tarafından onaylı bilek tabanlı, ambulatuvar (hareket halinde) kan basıncı izleme (ABPM) cihazı olarak yenilik getirdi. Bu, şirketin "Health Forward" iddiasını somutlaştıran giyilebilir teknolojide önemli bir adım olarak görülüyor.

Geçen yıl piyasaya sürülen Huawei Watch Ultimate, yeni Gelişmiş Golf Sahası özellikleri ve geliştirilmiş "Keşif Modu" ile birlikte, akıllı saat kullanıcıları için yeni bir yeşil renk sunuyor.

Yeni "Green Edition", estetiğe uygun bir beyaz-yeşil renk ikilisi sunmak için daha karmaşık bir üretim süreci gerektiren özel bir çift renkli nano-teknoloji seramik çerçeve getiriyor. Huawei, yeni BE3 router'ı ile WiFi 7 teknolojisinin sunduğu ultra hızlı internet deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor.

3,6 Gbps hız performansı ile BE3, internetin yoğun kullanıldığı evlerde ve iş yerlerinde WiFi 6'ya göre yüzde 30 oranında daha stabil bağlantı sağlıyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei'den THY ve Acıbadem ile İşbirliği - Son Dakika

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