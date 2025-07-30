Huawei, Magic Quadrant'da Üçüncü Kez Lider

Huawei, Gartner'ın Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN Altyapısı Magic Quadrant raporunda üst üste üçüncü kez lider olarak yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Gartner tarafından hazırlanan "Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN Altyapısı" özelindeki Magic Quadrant 2025 raporunda, bir kez daha liderler arasında yer aldı. Huawei, üst üste üç yıl boyunca bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Liderler dörtlüsünde yer alan Kuzey Amerikalı olmayan tek tedarikçi olan Huawei, yenilikçi ürün portföyü, müşteri odaklı çözümleri ve güçlü küresel servis desteğiyle öne çıkan şirketler arasında yer aldı. Huawei'in liderliğinde, yapay zeka ile zenginleştirilmiş akıllı kampüs çözümlerine yaptığı yatırımlar da etkili oldu.

Huawei, yapay zeka destekli kablolu ve kablosuz ağ teknolojileriyle özellikle akıllı kampüs, mobil finans ve dijital sağlık gibi kullanım senaryolarına uygun ağ çözümleri sunuyor. Wi-Fi 8'e ait bazı yenilikleri de bugünden erişim noktalarına entegre eden Huawei, toplam sahip olma maliyetini yüzde 50'ye kadar düşürürken, kampüs ortamları için de en güncel çözümleri sunuyor.

Ağ güvenliği tarafında ise Wi-Fi Shield portföyünü geliştiren şirket, kapalı ve açık alanlardan IoT ve yüksek yoğunluklu kullanım senaryolarına kadar, tüm alanlarda güvenli bağlantı sunuyor. 13 farklı AP modeli tarafından desteklenen bu yapı, birçok gelişmiş özelliği bir araya getiriyor. Böylece farklı sektörlerin değişen güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir mimari kurulabiliyor.

Uygulama deneyimini artırmak amacıyla geliştirilen iSAC, iScheduler ve iFlow gibi teknolojiler, ses ve video iletimi, bulut masaüstü kullanımı ve ofis uygulamalarında kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Bunun yanında VIP FastPass ve paket başına güç kontrolü gibi yenilikler, yüksek öncelikli hizmetlerde dahi en iyi kullanıcı deneyimini sunuyor.

Ağ işletme ve bakım süreçlerinde de çalışmalarını sürdüren Huawei, "Tek Harita, Tek Beyin" mimarisiyle NetMaster yapay zeka ajanını ve ağ dijital haritasını bir araya getirerek sektör lideri bir O&M çözümü sunuyor. Bu sayede uygulama düzeyinde ağ hareketleri gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor, dakikalar içinde hata tespiti yapılabiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli doğal dil etkileşimi ve otomatik kablosuz arıza çözümleme özellikleri sayesinde tek bir yönetici, 10 binden fazla kullanıcıya sahip bir kampüsü rahatlıkla yönetebiliyor.

Gelecek dönemde de müşteri ihtiyaçları doğrultusunda inovasyonlarını sürdüreceğini açıklayan şirket, ekosistem ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak yapay zeka çağında ağ deneyimini ve operasyonel verimliliği daha da ileri taşıyacak.