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Huawei MateBook D15 R5 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei MateBook D15 R5 Türkiye'de satışa sunuldu

18.02.2022 15:00
Huawei MateBook D15 R5 Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, çoklu ekran kullanımı özelliği ve yenilenen donanımı ile ultra hafif Huawei MateBook D15 R5'i Türkiye'de satışa sundu.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, çoklu ekran kullanımı özelliği ve yenilenen donanımı ile ultra hafif Huawei MateBook D15 R5'i Türkiye'de satışa sundu.

Huawei açıklamasına göre, yenilenen MateBook D15 R5 kullanıcı ile buluştu. Yenilenen teknolojisiyle MateBook D15 R5, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla tüketiciye sunuldu.

Bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15 R5, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz şekilde karşılıyor.

Huawei MateBook D15 R5, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook D15 R5 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor.

Yenilenen Huawei MateBook D15 R5, AF30 Mouse, Swift Sırt Çantası ve AX3 Dual Core router hediyeleri dahil olarak 10 bin 999 TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Kullancılara, Huawei Online Mağaza'dan bu ürüne özel 1.000 TL'lik kupon fırsatı yakalama şansı da sunulurken, MateBook D15 R5 ile birlikte MateView GT 34 inç veya MatePad 11'den birini satın alanlara ayrıca sepette yüzde 10 indirim uygulanıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei MateBook D15 R5 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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