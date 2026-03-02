Huawei MWC 2026'da Yeni Hesaplama Çözümleri Tanıttı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) kapsamında yeni nesil hesaplama çözümleri "Atlas 950 SuperPoD" ve "TaiShan 950 SuperPoD"u müşterilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, açık kaynak ve açık işbirliği yaklaşımıyla dayanıklı bir hesaplama altyapısı oluşturmayı ve yapay zeka çağında küresel ölçekte yeni bir alternatif geliştirmeyi hedefliyor.

MWC'de tanıtılan yeni SuperPoD portföyü, artan yapay zeka iş yüklerine yanıt verecek şekilde tasarlandı. Huawei, trilyonlarca parametreye ulaşan büyük modellerin ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliği ve düşük gecikme taleplerine karşı "UnifiedBus" ara bağlantı teknolojisini geliştirdi. "Cluster + SuperPoD" mimarisi, artan hesaplama talebini tek bir mantıksal sistem altında birleştirerek daha istikrarlı bir yapı sunuyor.

Etkinlikte tanıtılan Atlas 950 SuperPoD, UnifiedBus üzerinden 8 bin 192 adede kadar NPU'yu birbirine bağlayabiliyor. Sistem, ultra yüksek bant genişliği ve birleşik bellek adresleme özellikleri sayesinde veri işleme süreçlerinde tek bir bilgisayar gibi çalışıyor. Atlas 850E modeli ise farklı yapay zeka eğitim ve çıkarım senaryolarına yönelik esnek bir çözüm sağlıyor.

Esnek hesaplama seçenekleri sunuyor

Sektörün ilk genel amaçlı hesaplama SuperPoD çözümü olarak konumlandırılan TaiShan 950 SuperPoD ile yeni nesil sunucular TaiShan 500 ve TaiShan 200 de vitrine çıktı. Yeni ürün ailesi, yüksekten düşük yoğunluğa kadar farklı ölçeklerdeki iş yüklerine uyum sağlayan esnek hesaplama seçenekleriyle öne çıkıyor.

Şirket ayrıca, "openEuler" açık kaynak işletim sistemi topluluğunun gelişiminde aktif rol üstlenirken, "CANN" heterojen hesaplama mimarisini tamamen açık kaynak haline getirdi. CANN Triton, TileLang, PyTorch, vLLM ve verl gibi açık kaynak projelerini de destekliyor.

Dayanıklı bir hesaplama altyapısı ve ekosistem oluşturmayı amaçlayan Huawei, yapay zeka teknolojilerinin tanıtımını ve küresel ölçekte yeni bir seçenek sunma vizyonunu desteklemeye devam ediyor.