Huawei'nin XMAGE Sergisi İstanbul'da

Ekonomi

Huawei, mobil fotoğrafçılık alanındaki 12 yıllık deneyimini ve dünya çapındaki kültürel çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlediği XMAGE Global Fotoğrafçılık Sergisi'ni İstanbul'da sanatseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleşecek "Kalpleri Isıtan Bir Dünya" temalı sergi, Huawei Pura 70 Ultra ile çekilen ve 170 ülkeden gönderilen 4 milyondan fazla fotoğraf arasından seçilen eserlerden oluşuyor.

Sergi, mobil fotoğrafçılığın sanatsal gücünü vurgulamayı ve insanlığın ortak hikayelerine ışık tutmayı amaçlıyor.

Divan Kuruçeşme'nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek serginin küratörlüğünü fotoğrafçı Attila Durak üstlenecek. Açılışı ise Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı (CMO) Louis Lu gerçekleştirecek.

Sergi, 29 Kasım Cuma akşamı saat 19.00'da düzenlenecek karşılama resepsiyonu ile başlayacak ve haftasonu boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durak, seçkilerin estetik bütünlük ve kültürel anlatıya uygun olarak oluşturulduğunu belirtti.

Durak, "Bu sergi, mobil fotoğrafçılığın yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda güçlü bir sanatsal ifade aracı olduğunu gösterecek. Huawei'in cihazlarıyla yaratılan eserler, insanlığın hikayelerine modern bir yorum katıyor." ifadelerini kullandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Kıdemli Marka Direktörü Pan Chaoyue de İstanbul'un kültürel zenginliği ve Asya ile Avrupa arasında köprü olma özelliğinin, serginin ruhunu yansıttığını ifade etti.