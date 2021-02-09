Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü tarım ihracatında lider - Son Dakika
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Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü tarım ihracatında lider

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü tarım ihracatında lider

09.02.2021 12:57

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında yer alan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, tarım ihracatında lider sektör oldu.

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında yer alan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, tarım ihracatında lider sektör oldu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İHBİR) yapılan açıklamaya göre, 2021 Ocak ayında 167 milyon 465 bin dolar ihracat gerçekleştiren İHBİR, 163 ülkeye de ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Başkanı Haluk Okutur, ihracat faaliyetlerinde hedef bölge ve pazar seçiminin başarı için gerekli hususlar arasında yer aldığını belirterek, başarıya ulaşırken o bölge ve ülkelerin çok yönlü karakterizasyonunun gerekli olduğunu kaydetti.

Okutur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; Birleşik Devletler, Irak, Rusya, Almanya ve Yemen oldu. En fazla ihracatımızı Rusya'ya yüzde 39,64 değer bazında artışla gerçekleştirdik. Rusya'yı yüzde 22,51 oranında değer bazında artışla Almanya takip etti. Birleşik Devletlere olan ihracatımız ise yüzde 13,65 değer bazında artış gösterdi. Şeker ve şekerli mamul ihracatımız Ocak ayında, 4,32 ve kakaolu mamuller ihracatımız ise yüzde 1,81 arttı."

Kaynak: AA
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İstanbul, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü tarım ihracatında lider - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü tarım ihracatında lider - Son Dakika
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