Hububat ve bakliyat ihracatında 2021 hedefi; 8 milyar doların üstüne çıkmak

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2020 yılında hububat ve bakliyat ihracatında 7,3 milyar dolara ulaştıklarını bu yıl ise, 8 milyar doların üstüne çıkacaklarını söyledi. Okutur, "En çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Irak ve İngiltere, en çok ihraç ettiğimiz ürünler ise şeker ve şekerli mamuller ile pastacılık ürünleri oldu" dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, koronavirüs salgınından sektör olarak olumsuz etkilenmediklerini dile getirerek, 2020 yılını değerlendirdi. 2021 yılı hedeflerini de paylaşan Okutur, birlik olarak hayata geçirdikleri sanal fuarlar, alım heyeti programları ve İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu hakkında bilgi verdi.

Pandemiyle birçok şeyin değişmesi gibi ticaret anlayışının da değiştiğini aktaran Okutur, "2020 yılını hububat ve bakliyat ihracatında 7,3 milyar dolarla kapattık. 2021 yılı daha iyi olacak çünkü bugüne kadar her yıl bir önceki yıldan daha fazla ihracat rakamına ulaştık. O yüzden 8 milyar doları aşarız diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN BİRLİĞİZ

Ne olursa olsun insanların gıdaya ihtiyacı olduğu için o kadar kötü etkilenmediklerini belirten Okutur, "2020'de bir önceki yıla göre ihracatımızı artırdık. Hatta İstanbul İhracatçı Birlikleri içerisinde en fazla ihracatını artıran birlik olduk. Pandemiden sonra ihracatımızı daha da artıracağımızı düşünüyorum. Çünkü ülkemizin çok kıymetli ürünleri var. Üye firmalarımız, bu ürünleri üretim tesislerinde yüksek kalitede üreterek, dünyaya ihraç etmeye devam edecek" diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER: ABD, IRAK VE İNGİLTERE

Okutur, "En çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Irak ve İngiltere oldu. En çok ihraç ettiğimiz ürünler ise şeker ve şekerli mamuller ile pastacılık ürünleri. 2021'de bu rakamın üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Birliğe üye bütün üreticilerimizin ürünlerini ihraç ettik, dünyada zaten kabul görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SANAL FUARLAR DEVAM EDECEK

İHBİR olarak fuarcılık tecrübelerinin çok fazla olduğunu aktaran Okutur, "Uzun yıllardır en çok fuar düzenleyen ve bu etkinliklere dahil olan birliğiz. Pandemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz fuarlarda çok başarılı olduk. Pandemiyle birçok fuar iptal oldu ama geçtiğimiz aylarda World Food İstanbul Fuarı'na katıldık. Yine aralık ayında yapılan Dünya Helal Zirvesi programında bulunduk. Bu yıl sanal fuarlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Birliğe üye firmalar, fuarlardan fayda sağlıyor biz de çok önemsiyoruz" dedi.

20'DEN FAZLA ONLİNE ALIM HEYETİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yurt dışındaki ithalatçı, süpermarket zinciri satın almacıları, üyelerle buluşturmak için Online Alım Heyeti Programı düzenlediklerini anlatan Okutur, "Pandemi çıktığından beri 20'den fazla sanal heyet programı organize ettik. Bine yakın ikili görüşmeler gerçekleşti, ciddi kontratlar imzalandı. Alım heyetlerini Güney Amerika'dan katılan ithalatçılarla yaptık. İyi sonuçlar aldığımız için üye firmalarımız devamını istiyor. Bu yıl da programa devam edeceğiz" diye konuştu.

GİRİŞİMCİ KADINLAR İHRACAT YAPSIN DİYE PLATFORM KURULDU

Girişimci kadınların ihracattaki paylarının artmasını istediklerini belirten Haluk Okutur, "Bugüne kadar yeterince ihracatçı kadın girişimcilerimiz olmadı. Bu konuda öncülük etmeye başladık, 3-4 aydır yaptığımız çalışmalarla sayılarının arttığını gördük. Birçok kadın, birliğimize üye olarak, ihracat yapmaya başladı. İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'nu kurarak, zaman zaman onlara eğitim vermeye başladık. Bu yıl da eğitimlere devam edeceğiz. 3 ay önce 15 kadın girişimcimiz vardı, şimdi bu sayı 60'ı geçti. Önümüzdeki ay 100'ü geçecek. Yıllar geçtikçe göreceğiz ki kadın ihracatçı sayımız çok artacak" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR İŞİN HAKKINI VERİYOR"

Kadınların ticarette çok hassas ve disiplinli olduğunu söyleyen Okutur, "Yaptıkları işin hakkını veriyorlar. İhracata ivme kazandıracaklarını düşünüyorum. Platformumuza kaydolan girişimci kadınlar ihracat yaparken heyecan duydu. Geciktikleri için de üzülüyorlar. Bu hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de ihracat rakamlarımızı artıracak" dedi.

YABANCI ÜLKELERİN PAZARLARINI ANLATAN DERGİ ÇIKARILIYOR

Son 3 aydır hububat sektöründen haberlerin, röportajların, dünyada yayımlanan ve referans gösterilen kaynaklardan alıntılarla hazırlanan dergi çalışmaları olduğunu bildiren Okutur, "Aylık çıkan derginin her sayısında farklı bir bölgeyi, ülkeyi ele alıyoruz. Ocak sayısında Güneydoğu Asya'yı işledik, Endonezya ve Vietnam pazarını ele aldık. Bu ülkelerde potansiyel olduğunu gördük. Bu dergi, birliğe üye olan ihracatçı firmaların yeni strateji belirlemelerini sağlıyor" diye konuştu.