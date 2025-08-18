Hükümetten memurlara son zam teklifi! 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 - Son Dakika
Ekonomi

Hükümetten memurlara son zam teklifi! 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7

Hükümetten memurlara son zam teklifi! 2026\'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7
18.08.2025 18:56
Hükümetten memurlara son zam teklifi! 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7

Hükümetin memurlara son zam teklifinde, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 öneride bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini görüşmek için bir araya geldi. Hükümetin, önceki teklifine ek olarak "taban aylığa 1000 TL zam" önerisinde bulunurken, memur ve memur emeklileri bu toplantıda sunulacak yeni teklifi merakla beklemeye başladı.

Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu. Bir önceki görüşmede sunulan bin TL taban aylığı artışı da tekrarlandı.

MEMURLAR EYLEME BAŞLADI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK'in de aralarında bulunduğu konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlara taşıdı. Memurlar iş bırakınca kamu daireleri boş kaldı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

  • 2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,
  • 2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,
  • Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

İLK TEKLİF YÜZDE 10 VE YÜZDE 6 OLDU

Hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 şeklinde olmuştu. 2027'nin her iki altı ayı için ise yüzde 4 oranında artış teklif edilmişti.

ARA MÜZAKERE SONRASI EK TEKLİF

Cuma günü gerçekleştirilen ara müzakere sonucunda taban aylığa 1000 liralık artış yönünde yeni bir teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Talha Atabey:
    fazla bile beğenmeyen istifa etsin o maaşlara çalışacak çok kişi var 13 21 Yanıtla
    HknBykl1214:
    kimin yalakasısın acaba? 1 0
  • Tolga Akdemir:
    Kabul etmez doymazlar yine.Asgari ücretli ne yapsın emekli ne yapsın bide onların yerine koyun düşünün kendinizi. 11 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hahahhahahahha. dalga geçmiş 10 5 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz:
    şaka yapıyorlar herhal. Bilocan şakadır de... 10 4 Yanıtla
  • 72352049:
    emekli asgarî ücretli memur herkes perişan yazık 9 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
