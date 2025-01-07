Bankalardan EFT ücretlerine dev zam

Ekonomi

Para transferi işlemlerinde tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi belli oldu.

YÜZDE 44,38'LİK ZAM

Buna göre, EFT ücretlerine de 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı. Tutar basamakları da aynı oran doğrultusunda zamlandı.

EN DÜŞÜK KESİNTİ TUTARI 6,39 TL'YE YÜKSELECEK

Yeni uygulama ile birlikte banka hesapları arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde belirlendi: