Bankalardan EFT ücretlerine dev zam - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalardan EFT ücretlerine dev zam

Bankalardan EFT ücretlerine dev zam

Bankalar tarafından para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı.

07.01.2025 00:52
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Para transferi işlemlerinde tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi belli oldu.

YÜZDE 44,38'LİK ZAM

Buna göre, EFT ücretlerine de 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı. Tutar basamakları da aynı oran doğrultusunda zamlandı.

EN DÜŞÜK KESİNTİ TUTARI 6,39 TL'YE YÜKSELECEK

Yeni uygulama ile birlikte banka hesapları arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde belirlendi:

  • 6 bin 300 TL'ye kadar yapılacak transferlerde EFT ücreti 4,43 TL'den 6,39 TL'ye yükselecek.
  • 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasındaki transferler için ise EFT ücreti 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıkarılacak.
  • 304 bin 800 TL'nin üzerindeki işlemler için ise bankalar, müşterilerinden 159,97 TL komisyon alacak.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalardan EFT ücretlerine dev zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kemsl:
    Avrupa da bankalar arasında transfer ücreti yoktur vede anında karşı hesaba geçiyor. Arkadaşlarım öyle söylüyor. Bizim ülkemizde telefon operatörleri gibi bankalar da bizi sömürüyor! 1 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kapitalizm herkesi ve herseyi yendi.. ne ideoloji ne baska bir sey kaldi.. Ortacag Avrupa Tarihi ozeti.. sermaye sahipleri egemen guc isbirligi.. caglar degisse de mantik ayni kaldi.. 1 1 Yanıtla
  • Ömer Ünlü:
    Bankaları ayakta tutan Komisyon, Faizler dir 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır banka hıc almıyor 0 tl ama adını yazmıcam bulun 0 0 Yanıtla
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