Para transferi işlemlerinde tüm bankalar için geçerli olacak 2025 tarifesi belli oldu.
Buna göre, EFT ücretlerine de 2024 yılında açıklanan yüzde 44,38'lik enflasyon oranında zam yapıldı. Tutar basamakları da aynı oran doğrultusunda zamlandı.
Yeni uygulama ile birlikte banka hesapları arasında gerçekleştirilecek para transferlerinde geçerli olacak kesinti tutarları şu şekilde belirlendi:
Son Dakika › Ekonomi › Bankalardan EFT ücretlerine dev zam - Son Dakika
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