İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek - Son Dakika
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İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek

18.06.2022 20:25
İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dijital Bakiye" projesi kapsamında nakit ihtiyacı olanlara İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Kampanya kapsamında 2 bin 500 TL'ye kadar verilen krediler, 5 ay vadeli ve faizsiz olacak. 5 bin TL'ye kadar verilen krediler ise 24 ay vadeli düşük faizli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Belbim ile Fibabanka arasında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen 'Dijital Bakiye' projesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, kampanya kapsamında nakite ihtiyacı olanlara 2.500 TL faizsiz kredi verileceğini söyledi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" İstanbulkart'a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz."

İBB'den nakite ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek

KAMPANYANIN DETAYLARI

Dijital Bakiye kampanyası kapsamında, Fibabanka müşterisi olsun olmasın tüm İstanbulkart mobil kullanıcıları, uygulamanın sunduğu dijital karta 2 bin 500 TL'ye kadar 5 aya varan vadede faizsiz, 5 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadede düşük faizli ihtiyaç kredisine başvurma imkanına sahip olacak. İstanbulkart ile ödeme ayrıcalığının olduğu binlerce noktada tüketiciler ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

MAKSİMUM SINIR 5.000 TL

Dijital Bakiye başvurusunu, Belbim dijital kanallarına üye kullanıcılar yapabilecek. Onaylanan kredi bakiyeleri FibaBanka tarafından, başvuru sahibinin dijital kartına yüklenecek. Dijital kart ve İstanbulkart limitleri aylık güncellenecek. Kampanyadan faydalandırılabilecek tek seferde ve maksimum tutar aylık 5.000 TL ile sınırlı kalacak.

AYDA SADECE BİR DEFA YARARLANILACAK

Ayda sadece bir defa kampanyadan faydalanılabiliyor. Sonraki aylarda tekrar faydalanmak istenirse dijital kartın kullanılabilir limiti, 5.000 TL olmalıdır. Yani bir önceki ay aldığınız borcu ödemiş olmanız gerekiyor.

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İmamoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek - Son Dakika


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