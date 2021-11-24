İbradılı üreticilere 3 ton hibe buğday tohumu teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi terk edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırmak için geçen yıl başlattığı çiftçiye ata tohumu hibe desteğine bu yıl da devam ediyor. Hibe desteği kapsamında ilk tohumlar İbradı ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan çiftçi ve kooperatiflere dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle başlattığı ata tohumu desteği ilk yılında çiftçinin yüzünü güldürmüştü. Kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimiyle çiftçiyi memnun eden ata tohumu hibe desteği bu yıl da genişletilerek devam ediyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan üreticilere karakılçık ve ekmeklik buğday tohumları teslim edilmeye başlandı.

"3 ton tohum dağıtıldı"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Tohum bizden üretim sizden' sloganıyla başlatılan hibe desteği kapsamında ilçe hizmet birimlerine yapılan başvurulardan incelemesi tamamlanan ve uygun şartları taşıyan İbradılı üreticilere tohumları teslim edildi. İbradı ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan ve hibe desteği için uygun şartlara sahip olan çiftçi ve kooperatiflere 3 ton karakılçık ve ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

"Dağıtımlar sürecek"

Bu yıl karakılçık buğday tohumu desteğine 5 dönüm ve üzeri arazisi olan vatandaşlar, ekmeklik buğday tohumu desteğine 10 dönüm ve üzeri arazi sahipleri başvuru yapabildi. Geçen yıl 3 ilçe ile sınırlı olan buğday tohum hibesi desteği bu yıl genişletildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başvurusu olumlu sonuçlanan üretici ve kooperatiflere buğday tohumu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. - ANTALYA